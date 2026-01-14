Pánico causó en Barbosa, Santander, accidente de atracción mecánica en feria local; diez personas resultaron heridas (VIDEO)

–Por lo menos 10 personas resultaron heridas cuando una atracción mecánica, conocida como ‘la rueda loca’, colapsó en una feria en el municipio de Barbosa, departamento de Santander. Según informó el Cuerpo de Bomberos, el accidente se produjo la noche del domingo, cuando la estructura cedió mientras alcanzaba su máxima velocidad y 20 personas se encontraban a bordo. En uno de los giros, una de las jaulas se desprendió, provocando que los ocupantes cayeran desde unos cuatro metros de altura sobre la base metálica de la atracción.

El suceso provocó páanico entre los asistentes del evento, quienes intentaron liberar con sus propias manos a las personas atrapadas entre los hierros, ya que no había presencia de equipos médicos en el lugar.

"Este fue el desespero de las personas en Barbosa, Santander, que intentaba sacar a familiares de la atracción mecánica que en pleno movimiento y con 20 personas adentro se vino al piso. La alcaldía no se ha pronunciado al respecto", @BLUSantanderes pic.twitter.com/WLrjFSZMPJ — Tuiteros Boyacá Col (@TuiterosBoyaca) January 13, 2026

El comandante del Cuerpo de Bomberos del municipio, David Márquez, detalló que en total 10 personas presentaron laceraciones o traumatismos producto de la caída. Asimismo, el balance preliminar afirma que algunas de ellas presentaron lesiones de mayor consideración debido al efecto dominó del accidente, en el que unos ocupantes cayeron sobre otros durante el desprendimiento de la estructura.

Por otra parte, el cuerpo de Bomberos denunció que aunque el operador tenía un permiso de la Alcaldía para instalarse en el parque principal de Barbosa, la atracción no contaba con el aval técnico preventivo de los organismos de socorro.

Mientras tanto, la alcaldía de Barbosa anunció que se está adelantando una investigación sobre el accidente, para determinar las causas y verificar si la atracción cumplía con las normas de seguridad exigidas.