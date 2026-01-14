    • Economía Nacional

    Indicadores Económicos

    Ariel Cabrera

    -Dólar TRM $3,655.16 (vigente 15 de enero)
    -Euro $ 4,251.20
    -Bitcoin US$ 97.324,80

    Tasa de Interés

    -DTF: 8,89%
    -UVR: $ 397,25
    -Tasa de Usura 24,36%

    -Café US$ 3,74
    -Petróleo Brent US$ 60,32
    -Oro-Compra Banco de la República $ 517.259,59

    Ariel Cabrera
