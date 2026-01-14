Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el miércoles enero 14, 2026 -Dólar TRM $3,655.16 (vigente 15 de enero) -Euro $ 4,251.20 -Bitcoin US$ 97.324,80 Tasa de Interés -DTF: 8,89% -UVR: $ 397,25 -Tasa de Usura 24,36% -Café US$ 3,74 -Petróleo Brent US$ 60,32 -Oro-Compra Banco de la República $ 517.259,59 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorNuevo escenario político en Venezuela facilitaría importación de gas a Colombia: MinMinas Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este este jueves 15 de enero de 2026 No pueden circular placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0; taxis 1 y 2 También podría gustarte Nacional Por decreto el Gobierno colombiano reglamenta procedimiento para conceder beneficios en caso de soborno transnacional y corrupción Ariel Cabrera miércoles abril 10, 2024 Conflicto Armado Abatidos 5 guerrilleros de las Farc en el Meta Ariel Cabrera domingo noviembre 15, 2009 Judicial Condenan a 7 mujeres trans y a otra cisgénero que seducían a sus víctimas para hurtarle sus pertenencias Ariel Cabrera martes julio 4, 2023 Economía OPEP sube el barril de petróleo a 1,09 dólares Iván Briceño viernes febrero 18, 2011