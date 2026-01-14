-Dólar TRM $3,655.16 (vigente 15 de enero)

-Euro $ 4,251.20

-Bitcoin US$ 97.324,80

Tasa de Interés

-DTF: 8,89%

-UVR: $ 397,25

-Tasa de Usura 24,36%

-Café US$ 3,74

-Petróleo Brent US$ 60,32

-Oro-Compra Banco de la República $ 517.259,59