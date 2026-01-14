Nuevo escenario político en Venezuela facilitaría importación de gas a Colombia: MinMinas

Foto: Ecopetrol

El anuncio del Gobierno de los Estados Unidos de comenzar a negociar despachos de petróleo desde Venezuela podría servirle a Colombia para importar gas natural con destino al consumo interno, de acuerdo con proyecciones del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea.

Desde su cuenta en la red social X, el funcionario dijo que le pidió a la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), la revisión integral de todos los proyectos de regasificación que tiene en la mira el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

“He pedido a la Upme que evalúe todos los proyectos de regasificación que están en el panorama. Además, que tenga en cuenta el nuevo escenario político con Venezuela y la posibilidad de importar del vecino país, que hoy sería el mejor escenario para los hogares colombianos y la industria nacional”, escribió el ministro en la red social.

La nueva situación política del vecino país llevó a que la estatal petrolera del vecino país Pdvsa, anunciara la semana pasada que se adelantan gestiones para vender a Estados Unidos entre 30 y 50 millones de barriles de crudo.

Esta decisión podría permitir a Colombia destrabar el proyecto de comprar gas natural a Venezuela para garantizar el consumo interno del país mientras los proyectos offshore (costa afuera), como Sirius-2, empiezan a producir el energético, proceso previsto para 2030.

El proyecto Sirius-2 es considerado el hallazgo histórico más importante del país, que garantizará el suministro de gas natural para 30 años, pues se calculan reservas superiores a los 6 terapiés cúbicos, de acuerdo con el consorcio Ecopetrol-Petrobras.

Sin embargo, la importación de gas venezolano pasa por la readecuación del gasoducto Antonio Ricaurte, que pertenece a los dos países.

Esa infraestructura, valorada en cerca de 500 millones de dólares, le permitió a Colombia venderle gas a Venezuela entre 2008 y 2012, gracias a un convenio que está vigente hasta 2027, y ahora permitirá traer de Venezuela el energético.

El gasoducto Antonio Ricaurte tiene una extensión de 225 kilómetros, y va desde el Lago de Maracaibo, en Venezuela, hasta Puerto Ballenas, en La Guajira colombiana. De ese total, unos 85 km. pertenecen a Ecopetrol.

Pero antes de poner en servicio el gasoducto, los expertos de Ecopetrol han dicho que se requieren trabajos técnicos que pueden tomar entre 10 y 14 meses e inversiones millonarias aún por acordar.

De lograrse ese objetivo, Colombia le compraría a Venezuela alrededor de 150 millones de pies cúbicos/día de gas natural.

El ministro Palma Egea ha dicho que “avanzar en esa dirección –la importación de gas venezolano- permitiría garantizar gas más barato para los hogares, el transporte público y la industria, aliviando costos y fortaleciendo la seguridad energética del país”.

Con información del Ministerio de Minas y Energía