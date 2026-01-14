    • Internacional

    Régimen chavista afirma que ha liberado más de 400 presos políticos; ONG dice que solo van 76

    Ariel Cabrera Publicado el

    –El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada de la Repúblia Delcy Rodíguez, afirmó que más de 400 personas sindicadas de atentar contra las instituciones del país y la paz han sido excarceladas desde el pasado 23 de diciembre, como parte de una «decisión unilateral» del Gobierno para abonar a la reconciliación, la concordia y la unidad nacional.

    «Para promover la convivencia pacífica y la unión nacional, de manera unilateral y a instancias del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, el Ejecutivo Nacional inició un proceso masivo de excarcelaciones […]. A la fecha van más de 400 personas excarceladas; las primeras 160, el 23 de diciembre del año 2025», sostuvo Rodríguez en la plenaria del Parlamento, luego de que un colega de la bancada opositora «invocara datos falsos difundidos» por una Organización No Gubernamental local.

    Sin embargo, la Plataforma Unitaria Democrática Unidad Venezuela asegura que solo se han excarcelo 76.

    Por su parte Foro Penal afirma que los presos liberados hasta ahora son 56.

    El pasado jueves, Rodríguez declaró que un «número importante de venezolanos y extranjeros» recibirían prontamente la libertad, aunque entonces no precisó qué cantidad de reos se beneficiarían de la medida ni por cuánto tiempo se extendería esta. Posteriormente, el Ministerio del Servicio Penitenciario publicó un comunicado para anunciar la excarcelación de 116 personas procesadas por presuntas alteraciones al orden constitucional y atentados «contra la estabilidad de la Nación».

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte