Régimen chavista afirma que ha liberado más de 400 presos políticos; ONG dice que solo van 76

–El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada de la Repúblia Delcy Rodíguez, afirmó que más de 400 personas sindicadas de atentar contra las instituciones del país y la paz han sido excarceladas desde el pasado 23 de diciembre, como parte de una «decisión unilateral» del Gobierno para abonar a la reconciliación, la concordia y la unidad nacional.

«Para promover la convivencia pacífica y la unión nacional, de manera unilateral y a instancias del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, el Ejecutivo Nacional inició un proceso masivo de excarcelaciones […]. A la fecha van más de 400 personas excarceladas; las primeras 160, el 23 de diciembre del año 2025», sostuvo Rodríguez en la plenaria del Parlamento, luego de que un colega de la bancada opositora «invocara datos falsos difundidos» por una Organización No Gubernamental local.

Sin embargo, la Plataforma Unitaria Democrática Unidad Venezuela asegura que solo se han excarcelo 76.

ACTUALIZACIÓN: Siendo las 11:20 am del día 13 de enero de 2026, esta es la cifra actualizada de presos políticos liberados que tenemos confirmada. Tienen que acelerar los procesos de excarcelaciones para que finalmente cese el sufrimiento de los presos políticos y sus… pic.twitter.com/Ex01riFJi5 — Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) January 13, 2026

Por su parte Foro Penal afirma que los presos liberados hasta ahora son 56.

Foro Penal reta a Jorge Rodríguez a revelar la supuesta lista de los 400 presos políticos excarcelados Desde la ONG @ForoPenal esperan que el régimen revele la supuesta lista para verificar que efectivamente los excarcelados son casos de presos políticos Ratifican que solo han… https://t.co/wRE0u9Fj7q pic.twitter.com/Dd1HWObNrt — Jessica Vallenilla (@la_katuar) January 14, 2026

El pasado jueves, Rodríguez declaró que un «número importante de venezolanos y extranjeros» recibirían prontamente la libertad, aunque entonces no precisó qué cantidad de reos se beneficiarían de la medida ni por cuánto tiempo se extendería esta. Posteriormente, el Ministerio del Servicio Penitenciario publicó un comunicado para anunciar la excarcelación de 116 personas procesadas por presuntas alteraciones al orden constitucional y atentados «contra la estabilidad de la Nación».