Casa Blanca comenta la reacción de Trump a un «lunático»; después de gritarle «que te jodan» le hizo la señal del dedo medio arriba

–La Casa Blanca calificó de «adecuada e inequívoca» la reciente respuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, al insultar a un trabajador de Ford después que este le gritara «protector de pedófilos».

«Un lunático estaba gritando salvajemente obscenidades, en un ataque de ira, y el presidente le dio una respuesta adecuada e inequívoca», afirmó el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung.

?Gritan a Trump "protector de ped*filos" y así responde pic.twitter.com/LHQxRZgmPp — RT en Español (@ActualidadRT) January 13, 2026



El mandatario fue grabado levantando el dedo del medio y respondiendo, aparentemente, «que te jodan» a un trabajador de Ford que le gritó «protector de pedófilos» durante su visita a la planta de esa empresa automotriz en la ciudad de Detroit.

El trabajador, identificado como TJ Sabula afirmó posteriormente que gritó la frase en referencia la gestión del mandatario del caso del depredador sexual Jeffrey Epstein. (Información RT).