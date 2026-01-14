Revise las tarifas de trámites de tránsito y transporte en Bogotá para 2026

Foto: Valentina Bachiller © Consorcio Circulemos Digital

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), a través de la Ventanilla Única de Servicios, informó que desde el primero de enero de 2026 se actualizaron los valores de los trámites en Bogotá, de acuerdo con el aumento del Salario Mínimo Legal Vigente (SMLV).

¿Por qué suben las tarifas?

El incremento en las tarifas responde a la necesidad de ajustar los costos de los trámites de tránsito y transporte, teniendo en cuenta el aumento en el Salario Mínimo Legal Vigente para 2026, decretado por el Gobierno Nacional.

Planea tu trámite y evita contratiempos

La Ventanilla Única de Servicios invita a la ciudadanía a consultar previamente las tarifas actualizadas. Para conocer los valores oficiales, ingresa a la página web www.ventanillamovilidad.com.co en el menú tarifas, donde encontrarás el listado completo y actualizado de los costos para 2026.

Recomendaciones importantes:

Los pagos solo deben realizarse a través de los canales autorizados, PSE y en la caja del banco ubicada al interior de las sedes.

El agendamiento de citas en la Ventanilla Única de Servicios es gratuito.

No necesitas de intermediarios o pagar a terceros para realizar trámites.

Realizar los trámites por los canales oficiales garantiza la seguridad de tu información y datos personales.

A continuación, algunas de las tarifas de trámites de tránsito y transporte para 2026

Expedición de licencia de conducción:

Automóvil: $ 329.800

Motocicleta: $ 272.700

Renovación de licencia de conducción:

Automóvil: $ 151.500

Motocicleta: $ 266.400

Matrícula de vehículo:

Automóvil: $ 708.200

Motocicleta: $ 420.700

Traspaso de propiedad:

Automóvil: $ 260.300

Motocicleta: $ 145.400

Certificado de libertad y tradición:

$ 58.400

Los valores completos de todos los trámites pueden consultarse en los canales oficiales. Si necesitas más información comunícate con la Línea de Atención a la Ciudadanía: (601) 291 6999 o WhatsApp: 317 369 8647.