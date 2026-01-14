Colombia realizó la más grande emisión de bonos de deuda pública de la historia: US$4.950 millones

Foto: Ministerio de Hacienda y Crédito Público

El ministerio de Hacienda y Crédito Público confirmó la emisión más grande en la historia de Colombia de bonos globales, que le permitirán al Gobierno del presidente Gustavo Petro completar la meta de financiamiento para la vigencia de 2026.

La cartera aseguró que esta emisión “va en línea con la estrategia de endeudamiento” liderada por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional.

El ministerio destacó que la emisión exitosa de tres nuevos bonos globales se realizó así:

• Vencimiento en 2029, con un cupón del 5,375%, por un monto total de USD2.000 millones.

• Vencimiento en 2031, con un cupón de 6,125%, por un monto total de USD1.475 millones.

• Vencimiento en 2033, con un cupón 6,500%, por un monto total de USD 1.475 millones.

En promedio, en la transacción se alcanzó un cupón promedio ponderado de 5,93%, informó el ministerio de Hacienda.

“La emisión recibió órdenes de compra por cerca de USD23.200 millones, en su punto máximo, alcanzando el mayor libro de órdenes en la historia de las emisiones en dólares de Colombia”, señaló la cartera.

En la subasta participaron más de 290 inversionistas provenientes, en su mayoría, de Reino Unido (47%), Estados Unidos (28%) y Colombia (4%), “lo que confirma el buen apetito y la confianza de los mercados en la economía colombiana”, destacó el ministerio.

Según el ministerio de Hacienda, la emisión de estas tres referencias permitió mejorar el perfil de vencimientos de la deuda de la Nación, fortaleciendo los tramos correspondientes a los años 2029, 2031 y 2039, contribuyendo a una mayor estabilidad en la estructura de la deuda pública.

?El ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila manifestó que “la exitosa demanda refleja una evidente confianza en el manejo responsable de las finanzas públicas de Colombia, así como en una amplia y diversificada base de inversionistas”.

Por su parte, el director de Crédito Público, Javier Cuéllar, resaltó que “el récord alcanzado en la construcción del libro de órdenes de inversionistas es producto de los buenos resultados obtenidos en la estrategia puesta en marcha durante 2025”.

Con información del Ministerio de Hacienda y Crédito Público