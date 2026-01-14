Trump dice para qué «necesita» a Groenlandia

–El presidente Donald Trump concretó este miércoles para qué su país necesita Groenlandia. «Estados Unidos necesita Groenlandia para su seguridad nacional. Es vital para la Cúpula de Oro que estamos construyendo», precisó el mandatario en Truth Social, añadiendo que «la OTAN debería liderar el camino para que la consigamos. Si no lo hacemos, Rusia o China lo harán, ¡y eso no va a suceder!».

TRADUCCIÓN:

Estados Unidos necesita a Groenlandia para fines de seguridad nacional. Es vital para la Cúpula Dorada que estamos construyendo. La OTAN debería liderar el camino para que lo consigamos. SI NO LO HACEMOS, RUSIA O CHINA LO HARÁN, ¡Y ESO NO VA A SUCEDER! Militarmente, sin el vasto poder de los Estados Unidos, gran parte del cual construí durante mi primer mandato y que ahora estoy llevando a un nivel nuevo e incluso más alto, la OTAN no sería una fuerza o un elemento disuasorio eficaz. ¡Ni siquiera cerca! Ellos lo saben, y yo también. La OTAN se vuelve mucho más formidable y eficaz con Groenlandia en manos de Estados Unidos.

Cualquier cosa menos que eso es inaceptable. ¡Gracias por su atención a este asunto! Presidente DJT

———————

¿Qué es la Cúpula de Oro?

Se trata de un sistema de defensa antimisiles ‘multicapa’ concebido por Donald Trump e inspirado en el sistema antimisiles israelí Cúpula de Hierro. El proyecto tiene por objeto defender el territorio estadounidense contra misiles balísticos intercontinentales, hipersónicos y de crucero. Anteriormente, el mandatario sugirió que el centro de mando planeado podría situarse en el estado de Ohio.

Trump se ha empeñado en conseguir «de una u otra forma» que Groenlandia llegue a formar parte de EE.UU., argumentando que barcos de numerosas naciones navegan cerca de la costa norte estadounidense, por lo que Washington debe «tener cuidado». «Sí que necesitamos a Groenlandia, absolutamente. La necesitamos para nuestra defensa», declaró.

Mette Frederiksen, por su parte, dijo que «no tiene ningún sentido hablar de la necesidad de que EE.UU. se apodere de Groenlandia. EE.UU. no tiene derecho a anexionarse uno de los tres países de la Mancomunidad del Reino danés».

La Administración Trump ha dejado claro que no descarta la vía militar para apoderarse de la isla. También sopesa la posibilidad de ofrecer a Groenlandia un acuerdo al estilo de los Pactos de Libre Asociación (COFA, por sus siglas en inglés), una fórmula que le daría a las fuerzas estadounidenses derechos de acceso exclusivo a aguas territoriales y espacio aéreo groenlandeses, a cambio de asistencia económica y financiera.

En medio de las amenazas de Washington, el Reino Unido mantendría ya conversaciones con aliados europeos sobre el despliegue de una fuerza militar en Groenlandia. Paralelamente, la Unión Europea estaría elaborando planes para imponer sanciones a empresas estadounidenses, entre ellas Meta*, Google, Microsoft y X. (Información RT).