Renunció Angie Rodriguez al DAPRE

–A travé de X, Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, informó que «por iniciativa propia y de manera libre y voluntaria», presento renuncia irrevocable al cargo de directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre.

«Me voy con la frente en alto y con tranquilidad», precisó y subrayó: «Me siento orgullosa de ser una mujer humilde y popular que representó con dignidad y honestidad este alto cargo en el Estado».

Rodriguez Fajardo anunció que asumirá «un nuevo reto como Gerente en propiedad del Fondo Adaptación”, cargo que viene desempeñando en calidad de encargada, ligado a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNRD, a cuyo director le declaró la guerra, acusandolo de malos manejos y actos de corrupción.

El Fondo Adaptación es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, creada 2010 para gestionar la reconstrucción y recuperación de las áreas impactadas por el Fenómeno de La Niña de 2010-2011, y que ahora se enfoca en el desarrollo sostenible y la reducción de riesgos ambientales, fortaleciendo la resiliencia del país.

Entre los proyectos integrales que realiza el Fondo se destacan vías, vivienda, saneamiento, y ambientales (humedales, restauración ecológica) para mitigar impactos climáticos, así como la recuperación y reconstrucción de zonas afectadas por eventos climáticos extremos, como sequías o inundaciones.

En el cambio climático, el Fondo lidera la transformación territorial para que Colombia esté mejor preparada ante las condiciones climáticas cambiantes, protegiendo a las comunidades.