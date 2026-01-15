304 nuevos árboles y arbustos plantados en la línea férrea con conexión al humedal El Salitre en Bogotá

Fotos: Jardín Botánico de Bogotá.

¡Aquí sí pasa! En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa cuidamos el medio ambiente y restauramos la cobertura vegetal! En Bogotá fueron plantados por el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, 304 nuevos árboles y arbustos en inmediaciones al Complejo Acuático Simón Bolívar y el tramo de la línea férrea entre la carrera 30 y la calle 63, que establecen dos nuevos corredores biológicos en la localidad de Barrios Unidos y que estarán conectados con el humedal El Salitre, el bosque urbano Brazo Salitre y el parque Simón Bolívar.

Te puede interesar: Bogotá cuenta con 11 nuevos jardines biodiversos en los bajo puentes de la calle 127 con avenida Boyacá

El tramo de la línea férrea entre la carrera 30 y la calle 63, una zona verde que colinda con el parque de Los Novios, ubicada a pocos metros del canal Brazo Salitre y por donde pasa el Tren de la Sabana, fue el primero en ser renaturalizado.

Las ingenieras Brenda Pava y Katherín Cubillos, la técnica Laura Alvarado y más de 15 operarios del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, llegaron al sitio en varias camionetas que tenían los 162 árboles y arbustos en sus platones.

“Para la línea férrea escogimos 13 especies, como pino romerón, pichuelo, cedrillo, arrayán, guayacán de Manizales, gaque, aliso, corono, caucho tequendama, caballero de la noche, árbol del té y fucsia boliviana”, aseguraron las profesionales.

El ahoyado, es decir abrir los huecos de un metro cúbico de profundidad para plantar los individuos, fue realizado por personal de Aguas de Bogotá, entidad que fue contratada por el Jardín Botánico de Bogotá (JBB) para tal fin.

“Esta actividad dejó ver la enorme cantidad de escombros y residuos antiguos con los que fueron rellenadas las zonas verdes de la línea férrea. Todo este material fue recogido por Aguas de Bogotá”.

Esta plantación contó con la participación de siete ciudadanos que hacen parte de la red de cuidadores de Brazo Salitre, uno de los 21 bosques urbanos contemplados por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y que fue fortalecido por medio de una cocreación entre el Distrito y la comunidad.

“Aunque la línea férrea no hace parte de las 7,9 hectáreas del bosque urbano Brazo Salitre, está ubicada a pocos metros. Los nuevos individuos se van a conectar con los más de 350 árboles que hay en el bosque”, dijeron los guardianes del verde.

Julián, Cecilia, Carol, Fabián, Edilma, Samuel y Alejadro ayudaron a plantar 20 árboles y arbustos en una de las zonas de la línea férrea y escribieron sus nombres en los tutores de madera que les darán estabilidad.

Los hermanos Samuel y Alejandro, de nueve y 14 años, trabajaron en llave para renaturalizar el sector. “Es muy importante aumentar el verde en la ciudad. Estos árboles nos van a dar un mejor aire y les proporcionarán alimento a las aves”.

Orlando Blandón, licenciado en biología del equipo social de la Subdirección Técnica Operativa del Jardín Botánico de Bogotá (JBB), les brindó charlas sobre la importancia del arbolado. “La comunidad del bosque urbano Brazo Salitre es una de las más activas en la ciudad; hoy apadrinaron los árboles de este corredor”.

Las zonas verdes del Complejo Acuático Simón Bolívar, un centro deportivo para la práctica de la natación que tuvo una inversión de 20.130 millones de pesos y fue inaugurado en agosto de 2005.

Las ingenieras Katherín Cubillos y Natalia Clavijo se encargaron de liderar la jornada de plantación de 142 individuos de especies como pino romerón, cedro, palma de cera, yarumo, árbol del hierro, sietecueros, aliso, cariseco y raphiolepis.

“Nuestras cuadrillas de operarios renaturalizaron esta importante zona de la localidad de Barrios Unidos. Los trabajadores del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) nos ayudarán a cuidar los árboles y arbustos y les harán cerramientos”.

Con estas jornadas de plantación, el Jardín Botánico de Bogotá le entregó a Barrios Unidos dos nuevos corredores biológicos que se conectarán con las demás coberturas vegetales de la zona y serán hogar y refugio de las aves y demás polinizadores.

“Los 304 nuevos árboles y arbustos de estos corredores también fortalecieron el conector cerros orientales – Río Bogotá, una amplia zona conformada por varios bosques urbanos, humedales y otros cuerpos de agua”, concluyó García.

También te puede interesar: 175 nuevos árboles y arbustos fueron plantados en la avenida calle 63 de Bogotá

Barrios Unidos se conecta

El Jardín Botánico de Bogotá (JBB) es fundamental para consolidar los cinco conectores de Bogotá Reverdece, el actual Plan de Ordenamiento Territorial (POT), además de fortalecer su funcionalidad y renaturalizar los parques, zonas verdes y corredores viales que los conforman.

A diario, los ingenieros, técnicos y operarios de la Subdirección Técnica Operativa realizan plantaciones y replantes de árboles y arbustos, recuperan las zonas ajardinadas y robustecen las huertas urbanas.

El equipo de arbolado joven, encargado del mantenimiento de los individuos vegetales con menos de tres años de vida, encontró dos zonas potenciales en Barrios Unidos, localidad que hace parte del conector cerros orientales – Río Bogotá.

“Evidenciamos que las zonas verdes del Complejo Acuático Simón Bolívar y las que rodean el tramo de la línea férrea ubicado entre la carrera 30 y la calle 63, tenían áreas aptas para recibir nuevas coberturas”, informó Laura García, una de las coordinadoras de este grupo e integrante del Jardín Botánico de Bogotá (JBB).

Brenda Pava, ingeniera forestal en las localidades de Barrios Unidos, Chapinero, Santa Fe y La Candelaria, revisó meticulosamente estos lugares rodeados por sitios de alta importancia ambiental, como el humedal Salitre, el parque Simón Bolívar y el bosque urbano Brazo Salitre.

“El Complejo Acuático podía recibir 142 individuos, cifra que en la vía férrea fue de 162. Es decir que este nuevo proyecto de arborización para fortalecer el conector cerros orientales – Río Bogotá, sería de 304 nuevos árboles y arbustos”.

El Jardín Botánico de Bogotá (JBB) le presentó el proyecto al Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), entidad encargada de la administración del complejo y que tiene dentro de su polígono las zonas verdes de la línea férrea.

“El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) aceptó porque los nuevos árboles y arbustos iban a conformar nuevos corredores biológicos que se conectan con los demás lugares de importancia ambiental. Además, le aportarían a la renaturalización de Barrios Unidos”, dijo Laura.

Según la coordinadora del arbolado joven en el norte de la ciudad, Barrios Unidos es una de las localidades con menos espacio público apto plantar.