Asista gratis a la exploración sonora para bebes de 0 a 2 años en la biblioteca Virgilio Barco

Foto: BibloRed

Durante enero de 2026, la Biblioteca Pública Virgilio Barco de la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed) invita a niñas, niños y familias a vivir las Biblovacaciones, una experiencia llena de exploración, imaginación y asombro. Te invitamos a asistir este jueves 15 de enero a las 10:00 a. m., a la exploración sonora para bebes de 0 a 2 años. ¡Actividad gratis!

En estas sesiones la naturaleza será la guía para descubrir su magia y sus maravillas: el susurro del viento, los mensajes de las plantas, las formas ocultas en el agua, la tierra y los sonidos que habitan el entorno. Cada encuentro será una invitación a conectar con el mundo natural desde la curiosidad, el cuidado y la imaginación, fortaleciendo el vínculo entre la biblioteca, el conocimiento y la vida.

Asiste al evento ‘Exploración sonora’ este jueves 15 de enero en la Biblioteca Pública Virgilio Barco ubicada en la avenida carrera 60 #57-60.