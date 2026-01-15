    • Internacional

    Cuatro tripulantes de Estación Espacial Internacional regresan a la Tierra en el primer vuelo de evacuación médica (VIDEO)

    –(Foto NASA- EEI). Los cuatro integrantes de la misión Crew-11 de la NASA y SpaceX regresaron este jueves a la Tierra en un vuelo anticipado debido a un problema médico que afectó a un miembro de la tripulación de la Estación Espacial Internacional (EEI).

    La nave espacial Dragon de SpaceX amerizó frente a la costa de California la tarde de este jueves (hora del Pacífico) un mes antes de lo previsto inicialmente.


    El desacoplamiento de la nave de la EEI se efectuó de forma regular varias horas antes.

    A bordo de la nave espacial estaban los astronautas de la NASA, Zena Cardman y Mike Fincke, el astronauta de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA), Kimiya Yui, y el cosmonauta de Roscosmos, Oleg Platónov.


    La NASA comunicó este 8 de enero que la misión terminaría antes de lo previsto debido a un problema de salud de uno de sus integrantes, pero, no compartió más detalles debido a la confidencialidad médica.

    El administrador de la NASA, Jared Isaacman, indicó entonces, que la tripulación de la EEI volvería «en los próximos días» y calificó el cuadro como una «condición médica seria», al precisar que el integrante de la misión se encontraba estabilizado.

    Además, subrayó que «ante todo, esto no es una desorbitación de emergencia». «Conservamos la capacidad de traer a los astronautas a casa en cuestión de horas si es necesario», afirmó, al agregar que la misión Crew-11 cumplió «casi todos sus objetivos». «La Crew-12 va a lanzarse en cuestión de semanas de todos modos», resumió.

    Además, desde la NASA precisaron que se trata de la primera evacuación médica de un tripulante de la EEI en la historia de la estación. (Información RT).

