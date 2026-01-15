Cuatro tripulantes de Estación Espacial Internacional regresan a la Tierra en el primer vuelo de evacuación médica (VIDEO)
–(Foto NASA- EEI). Los cuatro integrantes de la misión Crew-11 de la NASA y SpaceX regresaron este jueves a la Tierra en un vuelo anticipado debido a un problema médico que afectó a un miembro de la tripulación de la Estación Espacial Internacional (EEI).
La nave espacial Dragon de SpaceX amerizó frente a la costa de California la tarde de este jueves (hora del Pacífico) un mes antes de lo previsto inicialmente.
Dragon separation confirmed pic.twitter.com/fvkyqAuZ29
— SpaceX (@SpaceX) January 14, 2026
Splashdown of Dragon confirmed – welcome back to Earth, @zenanaut, @AstroIronMike, @Astro_Kimiya, and Oleg! pic.twitter.com/2Yrgvy6DJO
— SpaceX (@SpaceX) January 15, 2026
El desacoplamiento de la nave de la EEI se efectuó de forma regular varias horas antes.
A bordo de la nave espacial estaban los astronautas de la NASA, Zena Cardman y Mike Fincke, el astronauta de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA), Kimiya Yui, y el cosmonauta de Roscosmos, Oleg Platónov.
Welcome home! #Crew11 @NASA_Astronauts Zena Cardman, Mike Fincke, JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) astronaut Kimiya Yui, and Roscosmos cosmonaut Oleg Platonov splashed down off the coast of California after 167 days days in space as part of Expedition 74 aboard the… pic.twitter.com/BYwrkYSpTI
— NASA HQ PHOTO (@nasahqphoto) January 15, 2026
TRADUCCIÓN: ¡Bienvenido a casa! #Crew11 @NASA_Astronautas Zena Cardman, Mike Fincke, el astronauta de la JAXA (Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón) Kimiya Yui y el cosmonauta de Roscosmos Oleg Platonov amerizaron frente a la costa de California después de 167 días en el espacio como parte de la Expedición 74 a bordo del @Space_Station
————–
La NASA comunicó este 8 de enero que la misión terminaría antes de lo previsto debido a un problema de salud de uno de sus integrantes, pero, no compartió más detalles debido a la confidencialidad médica.
El administrador de la NASA, Jared Isaacman, indicó entonces, que la tripulación de la EEI volvería «en los próximos días» y calificó el cuadro como una «condición médica seria», al precisar que el integrante de la misión se encontraba estabilizado.
LIVE: After undocking from the @Space_Station, Crew-11 is on their way back to Earth. Tune in to watch them splash down off the coast of California, scheduled for 3:41am ET (0841 UTC). https://t.co/mIUojli3XW
— NASA (@NASA) January 15, 2026
Además, subrayó que «ante todo, esto no es una desorbitación de emergencia». «Conservamos la capacidad de traer a los astronautas a casa en cuestión de horas si es necesario», afirmó, al agregar que la misión Crew-11 cumplió «casi todos sus objetivos». «La Crew-12 va a lanzarse en cuestión de semanas de todos modos», resumió.
Además, desde la NASA precisaron que se trata de la primera evacuación médica de un tripulante de la EEI en la historia de la estación. (Información RT).