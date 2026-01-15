    • Noticia Extraordinaria

    Condenan a 45 años de cárcel a sujeto que abusó sexualmente de una menor de edad, le causó la muerte e intentó desaparecer el cuerpo en Chiquinquirá

    –Luego de aceptar de manera voluntaria los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación, Daniel Josué Zambrano Cáceres fue condenado por un juez penal de conocimiento a 45 años de prisión como responsable de abusar sexualmente de una niña de 9 años, causarle la muerte y ocultar su cuerpo.

    Las pruebas obtenidas por un fiscal de la Seccional Boyacá, con apoyo de personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Sijin de la Policía Nacional, dan cuenta de que el 16 de enero de 2025, el hoy sentenciado abordó a la menor de edad en vía pública y mediante engaños la trasladó a bordo de un vehículo a Nariño (Boyacá). Durante el recorrido la agredió sexualmente y asfixió. Finalmente, lanzó el cuerpo a las aguas del río Minero, donde fue encontrado y recuperado por las autoridades cinco días después.

    El automotor implicado en los hechos fue ubicado en un taller de latonería y pintura a donde Zambrano Cáceres lo llevó. En las inspecciones los equipos de policía judicial encontraron fluidos biológicos y otros detalles que fueron valorados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

    Por todo lo anterior, el hombre fue condenado por los delitos de feminicidio agravado, desaparición forzada y acceso carnal abusivo. Además de cumplir la pena privado de la libertad en centro carcelario deberá atender una inhabilidad de 20 años para el ejercicio de derechos y funciones públicas.

    El fallo conocido quedó en firme, toda vez que las partes no interpusieron recursos.

