Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el jueves enero 15, 2026 -Dólar TRM $3,687.32 (vigente 16 de enero) -Euro $ 4,307.33 -Bitcoin US$ 95.156,30 Tasa de Interés -DTF: 8,89% -UVR: $ 397,26 -Tasa de Usura 24,36% -Café US$ 3,69 -Petróleo Brent US$ 59,00 -Oro-Compra Banco de la República $ 514.271,01 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorTerminal de Transporte ofrece carga para vehículos eléctricos con 70 minutos de parqueo gratis Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este este viernes 16 de enero de 2026 No pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5; taxis 3 y 4 También podría gustarte Nacional Chuzada de teléfonos: Expresidente Uribe vuelve a rechazar cargos Ariel Cabrera lunes octubre 25, 2010 Nacional Inicia la segunda clasificatoria para WorldSkills Rusia 2019 Giovanni Alarcón M. miércoles abril 10, 2019 Nacional Corte Suprema admite 22 aspirantes en el proceso para integrar la terna para nuevo Procurador General de la Nación Ariel Cabrera miércoles agosto 14, 2024 Nacional Procuraduría indaga a funcionarios del Inpec por «pelea» con Aida Merlano Ariel Cabrera lunes mayo 8, 2023