    • Economía Nacional

    Indicadores Económicos

    -Dólar TRM $3,687.32 (vigente 16 de enero)
    -Euro $ 4,307.33
    -Bitcoin US$ 95.156,30

    Tasa de Interés

    -DTF: 8,89%
    -UVR: $ 397,26
    -Tasa de Usura 24,36%

    -Café US$ 3,69
    -Petróleo Brent US$ 59,00
    -Oro-Compra Banco de la República $ 514.271,01

