Terminal de Transporte ofrece carga para vehículos eléctricos con 70 minutos de parqueo gratis

Foto: Terminal de Transporte de Bogotá

Ten en cuenta esta información de movilidad en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. La Terminal de Transporte de Bogota? continúa avanzando en su compromiso con una movilidad más sostenible y pone a disposición de los ciudadanos el servicio de carga para vehículos eléctricos al interior de cinco de sus parqueaderos, con un beneficio temporal adicional de 70 minutos de parqueo gratis mientras se realiza la recarga en las electrolineras.

«Esta alternativa de 70 minutos gratis se presenta como una solución frente a las largas filas y extensos tiempos de espera que actualmente enfrentan muchos conductores en distintos puntos de la ciudad, donde en algunos casos deben desplazarse de un lugar a otro o aguardar varias horas para acceder a una estación de carga», afirmó Rafael González, gerente general de la Terminal de Transporte de Bogota?.

Agregó que este servicio hace parte de un proyecto liderado por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), en articulación con la Terminal de Transporte de Bogota?, La Rolita – Operadora Distrital de Transporte y Enel Colombia, mediante el cual se busca cumplir con la implementación y puesta en marcha de puntos de recarga rápida que impulsen la movilidad eléctrica, tal como lo establece la Ley 1964 de 2019.

Actualmente, las electrolineras se encuentran habilitadas en cinco puntos estratégicos de la ciudad: Alhambra, Calle 97, Modelia, Salitre y San Andresito de la 38, todos ubicados dentro de los parqueaderos de la Terminal de Transporte de Bogota?, lo que permite a los usuarios acceder al servicio de manera organizada y segura.

Una vez superados los 70 minutos de parqueo gratuito, se aplican las tarifas por minuto vigentes en cada uno de los parqueaderos.

Adicionalmente, los usuarios tienen la posibilidad de acceder a tarifas plenas por estancias superiores a 12 y 24 horas, consideradas entre las más competitivas del mercado.

Esta estrategia fortalece el posicionamiento de la Terminal de Transporte de Bogota? como uno de los principales operadores de parqueaderos de Bogotá y del país, con una red de 36 parqueaderos que respaldan su operación y su capacidad para ofrecer soluciones integrales de movilidad a los habitantes y visitantes de la capital.