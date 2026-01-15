Nueve de once indicadores de seguridad en Bogotá, cerraron a la baja durante 2025

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá – Juan Pablo Bello.

En enero de 2024 la Administración distrital liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán, recibió a Bogotá en condiciones de seguridad en deterioro: diez de los once delitos de alto impacto estaban en aumento. Tras planes de choque y acciones de seguridad, durante 2025, nueve de once indicadores de delitos de alto impacto, cerraron a la baja.

El plan y la estrategia integral de seguridad Bogotá Camina Segura implementada por el alcalde Carlos Fernando Galán, en conjunto con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), la Policía de Bogotá, la Décima Tercera Brigada del Ejército y la Fiscalía General de la Nación permitió que en ese 2024, siete de los once delitos de alto impacto disminuyeran.

«Bogotá ha enfrentado esto con un pie de fuerza que, hasta diciembre del año pasado, era el menor pie de fuerza de los últimos trece años», afirmó el alcalde Carlos Fernando Galán.

Y en 2025, nueve de los once indicadores cerraron a la baja. Los desafíos continúan y el trabajo se mantendrá. Seguiremos avanzando en la reconstrucción de la seguridad para que todos podamos caminar seguros.

Entre los delitos que registraron reducción durante 2025, en comparación con 2024 y 2023, fueron:

Hurto a personas con una disminución -5.7 %.

Extorsión -20.3 %.

Hurto de automotores -21.7 %.

Hurto a residencias -2.5 %.

Hurto de motocicletas -14.6 %.

Homicidios -3.4 %.

Delitos sexuales -8.3 %.

Hurto a establecimientos de comercio -30.3 %.

Hurto a entidades financieras -73. 3%.

En delitos como la violencia intrafamiliar y lesiones personales se registraron aumentos del 11.5 % y 10.2 % respectivamente durante 2025, comparados con 2023 y 2024.

«No estamos diciendo que aquí, en Bogotá, no hay problemas de seguridad. Sí los hay y son graves, pero estamos trabajando para enfrentarlos», agregó el alcalde Carlos Fernando Galán.

«Vamos por buen camino, y eso nos pone un reto grande en el 2026 para ratificar este esfuerzo», aseguró el alcalde Galán.