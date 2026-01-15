Un mapache viajó de «polizón» en barco de carga de EE.UU. a Bielorrusia (VIDEOS)

–(Captura de video). Un pequeño mapache fue descubierto este miércoles por las autoridades aduaneras de Bielorrusia, informa el Servicio Federal de Aduanas del país. Viajó de «polizón» en un contenedor proveniente de EE.UU., algo así como 8 mil 500 o 9 mil kilómetros, trayecto que habría durado de 3 semanas a 1.5 meses para la travesía completa desde un puerto principal de EE. UU. hasta un puerto fluvial bielorruso, contando la duración del tránsito marítimo más las operaciones portuarias. Bielorusia se localiza en Europa del Este, en límites con Rusia, Ucrania, Polonia, Lituania y Letonia.

Según las autoridades, el hallazgo tuvo lugar durante el transbordo de los automóviles que transportaba el contenedor marítimo. El animalito se encontraba descansando tranquilamente en la parte delantera de uno de los vehículos, sin inmutarse por el largo viaje realizado.

El servicio aduanero cree que el mamífero se subió al contenedor durante la carga y realizó con éxito el crucero transoceánico. Los agentes aduaneros proporcionaron al mapache las condiciones necesarias, mientras esperaban la llegada de los veterinarios.



El animal se encuentra en cuarentena, y se prevé que será trasladado después a los bosques de Naliboki o al zoológico de la ciudad de Grodno. «¡Seguiremos de cerca el destino del pasajero estadounidense!», aseguró el responsable de la agencia de aduanas.