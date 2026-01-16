Avanza la entrega a 100.000 hogares de servicio de internet gratis: ‘Conexión Social, Bogotá me conecta’

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá – Juan Pablo Bello.

Desde este jueves 15 de enero de 2025, el programa de internet gratis ‘Conexión Social, Bogotá me conecta’, avanza en la entrega de este servicio a 100.000 hogares de la ciudad, que pertenecen a los estratos 1 y 2, clasificados entre los niveles A1 y C9 del Sisbén. Esta iniciativa de la Administración distrital, liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán, busca aliviar el gasto en servicios públicos domiciliarios de la población pobre y vulnerable, reducir la brecha digital y conectar a los más excluidos al mundo digital.

En su primera etapa, el programa de internet gratis ‘Conexión Social, Bogotá me conecta’ brindó el servicio a 14.000 hogares de las localidades de Suba, Bosa y Kennedy. Ahora, el mandatario Distrital confirmó que estará en tres localidades más: Rafael Uribe, San Cristóbal y Ciudad Bolívar, beneficiando a 27.000 nuevos hogares.

“Este programa surge de una preocupación que tenemos en el Distrito y es que, si bien Bogotá es una ciudad que tiene una alta conectividad a Internet, todavía hay cerca del 15 % de hogares que no tienen acceso a este servicio y esa brecha genera muchas dificultades. Por eso, con la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) y la ETB – Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá nos pusimos de acuerdo para llegarle a 100.000 familias de estratos 1 y 2, y garantizar el acceso a esta herramienta que es muy poderosa”, explicó el alcalde Galán.

Este programa es liderado por la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) en alianza con la ETB – Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá. La Administración distrital, liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán, tiene como meta, al finalizar el 2026, llegar a 70.000 hogares, que contarán con el servicio del programa de internet sin costo durante tres años. Para su ejecución, el Distrito realiza una inversión total de $ 234.000 millones.

“El acceso a internet es el acceso al conocimiento, a informarse, a formarse y en esta administración estamos haciendo realidad esa promesa de hace años. Porque muchos han hablado de eso, pero no lo habían hecho y ya lo estamos logrando gracias a ese esfuerzo extraordinario de Integración Social y ETB”, agregó el Alcalde Mayor de Bogotá.

Mariluz Rojas, beneficiaria del programa, expresó que tener internet gratuito es muy importante para su hogar.

Para ella, “es de gran ayuda porque tengo tres niños en condición de discapacidad y, desde hace tres años, una de ellos estudia desde casa porque tiene una restricción médica”.

Las personas interesadas en conocer si ellas o su hogar son beneficiarias del programa pueden acercarse a los Centros de Desarrollo Comunitario (CDC) de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), ubicados en las localidades de Suba, Bosa, Kennedy, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal y Ciudad Bolívar, presentando su documento de identidad. Allí recibirán información, orientación y podrán inscribirse al internet gratuito. Recuerde que estos trámites son personales y no tienen costo. Adicionalmente, la línea 601 3714000, opción 4, está habilitada para gestionar directamente el servicio con la ETB – Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá.

Así destacó el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, a través de su cuenta en la red social X, la puesta en marcha del programa de internet gratis ‘Conexión Social, Bogotá me conecta’ en las de Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar y San Cristóbal:

A partir de hoy, llevamos internet gratuito a Rafael Uribe, San Cristóbal y Ciudad Bolívar. Después de conectar a 14.000 familias en las localidades de Suba, Bosa y Kennedy, hoy avanzamos en la segunda etapa del programa Conexión Social, con el que este año vamos a llevar… pic.twitter.com/tLMAP5SSwZ — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) January 16, 2026

Beneficios de los hogares seleccionados con el programa de internet gratis ‘Conexión Social, Bogotá me conecta’

Los hogares que accedan al servicio recibirán conexión a internet gratis de 25 megas de velocidad a través de fibra óptica, permitiendo conectar múltiples dispositivos para actividades básicas y de uso medio, como plataformas educativas, videollamadas, navegación web y redes sociales, durante la vigencia del programa.

Acceso libre a una plataforma educativa EdTech con cursos y contenidos orientados a la formación en oficios, empleabilidad, emprendimiento, refuerzo académico, cuidado y habilidades digitales, así como materiales dirigidos a padres, madres y cuidadores para el acompañamiento, la apropiación tecnológica y el entretenimiento.

Finalmente, 9.700 hogares priorizados —especialmente aquellos con estudiantes, adolescentes y jóvenes, personas cuidadoras o personas con discapacidad que cuenten con clasificación A y B del Sisbén— recibirán computadores portátiles para facilitar su entrada al mundo digital y fortalecer sus procesos académicos y de inclusión.