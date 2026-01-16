    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados de las loterías y chances de este viernes 16 de enero de 2026 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este viernes 16 de enero de 2026 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 6133 – La 5ta 2 – Tarde 3499 – La 5ta 9

    Culona
    Día 1713 – Noche

    Astro Sol
    6500 – Signo Piscis

    Pijao de Oro
    7256 – La 5ta 7

    Paisita
    Día 7555 – La 5ta 3 – Noche 0157

    Chontico
    Día 6426 – La 5ta 4 – Noche 1580 – La 5ta 5

    Cafeterito
    Tarde 8646 – La 5ta 4 – Noche

    Sinuano
    Día 3687 – La 5ta 4 – Noche

    Cash Three
    Día 273 – Noche

    Play Four
    Día 6825 – Noche

    Samán
    Día 1684

    Caribeña
    Día 3900 – La 5ta 2 – Noche

    Motilón
    Tarde 7796 – La 5ta 8 – Noche

    Fantástica
    Día 8735 – La 5ta 2 – Noche

    Antioqueñita
    Día 8667 – La 5ta 0 – Tarde 9293 – La 5ta 1

    Ariel Cabrera
