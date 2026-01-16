Resultados de las loterías y chances de este viernes 16 de enero de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este viernes 16 de enero de 2026 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 6133 – La 5ta 2 – Tarde 3499 – La 5ta 9
Culona
Día 1713 – Noche
Astro Sol
6500 – Signo Piscis
Pijao de Oro
7256 – La 5ta 7
Paisita
Día 7555 – La 5ta 3 – Noche 0157
Chontico
Día 6426 – La 5ta 4 – Noche 1580 – La 5ta 5
Cafeterito
Tarde 8646 – La 5ta 4 – Noche
Sinuano
Día 3687 – La 5ta 4 – Noche
Cash Three
Día 273 – Noche
Play Four
Día 6825 – Noche
Samán
Día 1684
Caribeña
Día 3900 – La 5ta 2 – Noche
Motilón
Tarde 7796 – La 5ta 8 – Noche
Fantástica
Día 8735 – La 5ta 2 – Noche
Antioqueñita
Día 8667 – La 5ta 0 – Tarde 9293 – La 5ta 1