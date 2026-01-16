Se fundió la dovela central del nuevo puente sur de la avenida Primero de Mayo con carrera 68

Foto: Empresa Metro de Bogotá.

En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa la Línea 1 del Metro de Bogotá avanza y sigue trayendo grandes noticias para los bogotanos y bogotanas que día a día ven como se adelantan actividades en todos los frentes de obra ubicados a lo largo del trazado. Esta vez el turno fue para el frente ubicado en la intersección de la avenida Primero de Mayo con avenida carrera 68, en donde se realizó el vaciado de la última dovela que conectó los dos extremos de la estructura del nuevo puente vehicular sur.

Esta tarea, que contó con más de 30 personas pertenecientes a subcontratistas, el consorcio Metro Línea 1 (ML1), la Empresa Metro de Bogotá (EMB) y la Interventoría, se realizó en el punto más frío de la noche capitalina, para garantizar el correcto asentamiento del concreto.

Esta estructura, que entrará en operación próximamente, hace parte de una de las mega obras de la Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. En este punto del suroccidente de la ciudad junto con los dos puentes de tráfico mixto, estará un tramo del viaducto y la estación número 7 del sistema, que se integrará con la troncal de TransMilenio de la avenida 68, el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP), el tráfico mixto, las bicicletas y los peatones.

