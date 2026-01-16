Los ‘Egolios’, los más buscados por hurto a comerciantes, a vehículos de valores y por homicidio en Bogotá

Foto: Policía de Bogotá.

Bajo la estrategia integral de seguridad ‘Bogotá Camina Segura’ y la ofensiva por parte de las autoridades para combatir el delito del hurto y el homicidio en Bogotá, la Policía de Bogotá presentó este jueves 15 de enero de 2026, un cartel de las cinco personas más buscadas por los delitos de homicidio agravado y hurto calificado, hurtar a comerciantes y a vehículos de valores en Bogotá. Además, las autoridades señalan a estas personas de integrar la estructura criminal conocida como Los ‘Egolios’.

Es así como ahora la ciudadanía puede aportar información, a través de la Línea Segura 305 814 3837 o en la Línea de Emergencias 123, que permita su individualización y judicialización de cada uno de estos delincuentes, garantizando la absoluta reserva.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Policía de Bogotá, estas cinco personas harían parte del grupo delincuencial denominado los ‘Egolios’.

Entre los más buscados de esta estructura se encuentra su cabecilla alias Pinto, encargado de obtener información de posibles víctimas, planear los hurtos, obtener armas de fuego, vehículos, motocicletas y prendas de vestir. Asimismo, alias La Mona, quien se caracterizaba como policía y se encargaba de caracterizar las motocicletas para cometer los hurtos.

De igual manera, ‘Michael’ ayudaba a cometer los hurtos y se encargaba de recolectar el dinero y/o elementos de valor, para depositarlos en los vehículos y llevarlos a un punto determinado. Alias Dany, encargado de transportar a sus cómplices, por lo general en vehículos de servicio particular, y alias Gato, también con el rol de transportador.

Más de un año de investigación, que contó con el despliegue de actividades de la Policía de Bogotá como inspección a lugar de los hechos, inspecciones judiciales a procesos, interrogatorios, declaraciones juradas, entrevistas, búsquedas selectivas en base de datos e interceptación de comunicaciones y reconocimientos fotográficos y videográficos, permitió a las autoridades evidenciar su actuar criminal.

Su modo de delinquir consiste en suplantar uniformados de la Policía Nacional y de la Policía de Bogotá para cometer hurtos a vehículos de valores, comerciantes de San Andresito de San José y esmeralderos, mediante la modalidad de atraco, haciendo uso de armas de fuego, con violencia física y verbal. Sus actividades delictivas se concentran en las localidades de Usaquén, Barrios Unidos, Los Mártires, Puente Aranda y Ciudad Bolívar en Bogotá.

De acuerdo con las investigaciones, se pudo establecer que estas personas tienen roles específicos para la comisión de estos hechos delictivos, como coordinador, colaborador, recolector y transportador; con los cuales obtenían información, armas de fuego, uniformes de uso privativo de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, vehículos y/o motocicletas que eran utilizados para realizar estos hurtos. Asimismo, serían los responsables de cometer por lo menos seis hurtos a carros de valores por 35 mil millones de pesos y tres hurtos selectivos a comerciantes de San Andresito. Igualmente, se les acusa del homicidio de un policía en 2019 en Ciudad Bolívar y del escolta de un esmeraldero en el barrio Siete de Agosto en 2024.

En septiembre del año 2025, se logró materializar la captura mediante orden judicial de cuatro personas integrantes de este grupo delincuencial en los municipios de La Dorada, Génova y Landázuri donde se escondían de las autoridades desde el año 2024.

Además, los delincuentes que hacen parte de este cartel tienen orden de captura por los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas de fuego. Finalmente, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondan por los hechos que se les atribuyen.