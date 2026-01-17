Conozca el pronóstico del clima en Bogotá de este sábado 17 de enero
Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá – Portal Bogotá.
En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa te compartimos el pronóstico del clima o del tiempo según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para este sábado 17 de enero de 2026. ¡Conoce aquí todos los detalles!
Según el reporte del IDIGER se espera para este sábado:
- En la madrugada se estima en Bogotá, cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco.
- La temperatura mínima esperada aproximadamente de 10 ºC.
- Para la mañana se espera cielo parcialmente nublado con tiempo seco predominante en Bogotá.
¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?
En el siguiente paso a paso te vamos a explicar que consultar el mapa de lluvias es muy sencillo y recuerda, lo puedes hacer desde tu celular, tablet o computador.
- Ingresa a mapas.bogota.gov.co y selecciona al costado derecho en el ícono de mapa
- En la ventana “Tipos de mapa” busca en la parte inferior donde dice ‘Otros mapas’ y selecciona el que dice ‘Lluvias’.
- Luego, en el buscador, digita la dirección del lugar en el que deseas saber si está lloviendo o no.
- Selecciona la dirección que reconoce el sistema y listo, aparecerá en el mapa la ubicación consultada.