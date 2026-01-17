Conozca el pronóstico del clima en Bogotá de este sábado 17 de enero

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá – Portal Bogotá.

En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa te compartimos el pronóstico del clima o del tiempo según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para este sábado 17 de enero de 2026. ¡Conoce aquí todos los detalles!

Según el reporte del IDIGER se espera para este sábado:

En la madrugada se estima en Bogotá, cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco.

La temperatura mínima esperada aproximadamente de 10 ºC.

Para la mañana se espera cielo parcialmente nublado con tiempo seco predominante en Bogotá.

¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?

En el siguiente paso a paso te vamos a explicar que consultar el mapa de lluvias es muy sencillo y recuerda, lo puedes hacer desde tu celular, tablet o computador.