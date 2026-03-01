Consulte aquí la programación de intervención de los bienes de interés cultural

IDPC.

El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPC a través de su Brigada de Atención a Monumentos BAM y de su Brigada de Intervención al Patrimonio BIP, realizará durante el mes de febrero la intervención de los bienes de interés cultural ubicados en las Unidades de Planeamiento Local UPL que se relacionan a continuación.

Las Unidades de Planeamiento Local o UPL, es una forma de redistribuir las oportunidades y servicios esenciales para los y las habitantes de Bogotá. Nos permitirá planear, organizar y gestionar a escala local nuestras necesidades y fueron creadas como parte de una apuesta de justicia y equilibrio territorial y poblacional del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) Bogotá Reverdece 2022-2035.

Las UPL propuestas para la intervención en este periodo obedecen a necesidades identificadas en campo para el mejoramiento y preservación del paisaje urbano patrimonial. Su viabilización y definición depende de diferentes aspectos como acuerdos de corresponsabilidad, viabilidad técnica y autorizaciones, entre otros, razón por la cual la misma puede ajustarse de acuerdo al cumplimiento de diferentes aspectos técnicos a suplir.

La priorización de estos inmuebles depende de la recepción y cumplimiento de los compromisos adelantados entre los solicitantes y el IDPC, entre las cuales se define el aporte total de insumos, así como el apoyo, asesoría técnica y mano de obra por parte de las brigadas.

Programación de las UPL a intervenir en febrero de 2026

* Las Unidades de Planeamiento Local-UPL propuestos para intervención en este periodo obedecen a necesidades identificadas en campo para el mejoramiento y preservación del paisaje urbano patrimonial. Sin embargo su priorización y definición depende de diferentes aspectos tales como, acuerdos de corresponsabilidad, viabilidad técnica, autorizaciones, entre otros.

Esta programación esta sujeta a cambios por factores externos al equipo como lo son el clima, solicitudes Alcaldía Mayor o acciones de emergencia por afectaciones que ponen en riesgo un Bien Mueble y el cual debe ser atendido de manera prioritaria.