Desde el primero de febrero comenzará la reducción del precio de la gasolina en Colombia

Foto: Ministerio de Minas y Energía

El Gobierno del Cambio confirmó que a partir del próximo primero de febrero comenzará a sentirse en todo el país el beneficio de la reducción de los precios de los combustibles.

“Es una muy buena noticia, espero estar el próximo primero de febrero en una estación de servicios mostrando cómo va a empezar a bajar el combustible, ya no de forma ficticia, como lo hicieron gobiernos anteriores subsidiando la gasolina con el presupuesto de todos los colombianos, sino de una forma real, como hizo el presidente Gustavo Petro: desmontando esos subsidios y administrando correctamente el Fepc (Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles)”, aseguró el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea.

La cartera explicó que el saneamiento del Fepc se logró luego de tres años en los que el déficit se utilizó para aparentar precios bajos a costa de una deuda creciente, pero fue en la actual administración nacional que se tomó la decisión responsable de ordenar las finanzas públicas, pagar lo adeudado y cerrar la puerta a la generación de nueva deuda.

El ministro Palma añadió que ese esfuerzo fiscal, junto con condiciones favorables del entorno económico y ajustes estructurales en el sistema de precios de los combustibles, permite comenzar a reducir el precio de la gasolina, de manera ordenada, gradual y sostenible.

“Estamos revisando las cifras de manera responsable junto con el Ministerio de Hacienda. Lo cierto es que la promesa del señor presidente empieza a hacerse realidad desde el primero de febrero, con una disminución gradual y progresiva, pensada para cuidar la economía del país y el bolsillo de la gente”, dijo el funcionario.

“Seremos el primer gobierno en la historia reciente que reduce el precio de la gasolina con cuentas claras, sin mentiras fiscales y poniendo por delante el bienestar de las familias y de los consumidores”, comentó Palma.

El ministro sostuvo que llegar a esta reducción implicó un esfuerzo en varios frentes: saneamiento fiscal del Fepc, focalización de subsidios, ajustes normativos y fortalecimiento de la transparencia en la formación de los precios de los combustibles en Colombia.

El ministro no adelantó de cuánto será esa reducción, pero explicó que “estamos conciliando las cifras con el Ministerio de Hacienda, pero si además aplicamos una nueva metodología de mezcla del etanol, también creemos que vamos a tener un impacto a la baja”, concluyó.

Con información del Ministerio de Minas y Energía