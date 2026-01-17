    • Bogotá

    Estos son los  puntos de la Ecoruta de UAESP este sábado 17 de enero de 2026

    Diana Becerra Publicado el

    Foto que muestra un ecopunto y una ciudadana colocando residuosFoto: UAESP

    La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) invita a la ciudadanía que tenga escombros o muebles en mal estado a llevarlos a los puntos disponibles que se tendrán con la Ecoruta este sábado 17 de enero, en la localidad de Suba en Bogota?.

    Puedes llevar los residuos que no recoge el operador de aseo, es decir escombros, residuos de construcción y demolición, y aquellos voluminosos como colchones, madera, muebles, tejas, entre otros.

    En las siguientes imágenes te compartimos las direcciones a las que podrás acercarte este sábado 17 de enero si necesitas llevar algún residuo:

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Diana Becerra
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte