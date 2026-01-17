En Bogotá, 9 de los 11 delitos de alto impacto disminuyeron en el año 2025

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán; el secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, César Restrepo y el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general, Giovanni Cristancho Zambrano, entregaron un balance de seguridad de la ciudad correspondiente a los dos años de gobierno.



Al llegar a la administración distrital, en enero de 2024, el alcalde Galán recibió una ciudad, con 10 de los 11 delitos de alto impacto en aumento. En su primer año de gobierno, 7 de los 11 delitos disminuyeron, y en el 2025, 9 de los 11 cerraron a la baja. Lo que demuestra una reducción sostenida en el comportamiento delictivo de la capital.

“En Bogotá, en el 2025, hubo menos homicidios, menos hurtos a personas, menos hurtos de vehículos, menos hurtos de motocicletas, menos casos de extorsión, más incautaciones de droga, más incautaciones de armas y más capturas”, aseguró el mandatario.

Los delitos que disminuyeron en 2025 fueron: hurto a personas (-5,7 %), a comercio (-30,3 %), a residencias (-2,5 %), a entidades financieras (-73,3 %), a automotores (-21,7 %) y a motocicletas (-14,6 %). Además del homicidio (-3,4 %), extorsión (-20,3 %) y delitos sexuales (-8,3 %).

“Esto no significa que no tengamos un problema de seguridad, porque sí lo tenemos. Pero en el 2026 vamos a seguir trabajando para reducir mucho más estas cifras de delitos en Bogotá, a fortalecer la tecnología y las capacidades de la policía, y a mejorar aún más la articulación para lograr los objetivos para que Bogotá siga avanzando en la política de seguridad y los ciudadanos se sientan seguros”, sostuvo el alcalde Galán.

De los 11, solo 2 indicadores presentaron incremento en el 2025: violencia intrafamiliar (11,5 %) y lesiones personales (10,2 %).

Las estrategias operativas, la consolidación de la confianza, la articulación de los organismos de seguridad y justicia de la ciudad y la recuperación progresiva de las capacidades, permitieron que en el 2025 se mantuviera la senda de mejoramiento de los delitos de alto impacto.

Es importante mencionar, que estas cifras, son el resultado de un trabajo interinstitucional entre la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Policía Metropolitana de Bogotá (MEBOG) y la Fiscalía General de la Nación, entre otros organismos y el apoyo de la ciudadanía.

“Trabajamos las 24 horas del día, siete días de la semana, todo el año, tratando de transformar una realidad que recibimos, la cual mostraba un tren de violencia y criminalidad a toda velocidad. Cambiar de 10 indicadores de 11 subiendo a final de 2023, a 9 de 11 indicadores de alto impacto a la baja en 2025, es muestra del compromiso de la promesa de esta administración con la ciudad. Claramente eso no significa la desaparición de hechos delictivos. El trabajo continúa”, manifestó el secretario de Seguridad, César Restrepo.

Uno de los delitos de alto impacto que disminuyó fue el homicidio. Esto se debe a los esfuerzos y estrategias implementadas en sectores priorizados, por la protección de la vida y la integridad de los ciudadanos. Mientras que en Colombia el homicidio incrementó, en la capital del país se redujo en (-3,4 %) respecto al año 2024, es decir, 41 víctimas menos.

También es importante destacar que el del 2025 fue el septiembre con menor cantidad de homicidios en 22 años, y entre septiembre y diciembre del año pasado, hubo 89 homicidios menos que en el mismo periodo de 2024.

Además, en 2025 se presentaron las cifras más bajas en los últimos 8 años en hurto de automotores, residencias, comercio y entidades financieras.

La tasa de extorsión, con corte al 12 de diciembre de 2025, también se reportó en niveles comparativamente bajos frente a ciudades como Barranquilla, Villavicencio, Medellín, Cartagena y Cúcuta.

La Policía Metropolitana de Bogotá con el apoyo del Distrito y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, afectaron con contundencia, organizaciones criminales. Se logró impactar 583 grupos de crimen organizado, entre estos, el ‘Tren de Aragua’ y ‘Los Satanás’.

Al término del balance, el mandatario de los bogotanos, indicó que las capacidades adquiridas en estos dos años, permitirán que Bogotá tenga más herramientas para seguir enfrentando el crimen. Se adquirieron 667 motocicletas y 44 nuevas camionetas para la Policía Metropolitana de Bogotá. En diciembre se incorporaron 1.004 nuevos policías para redoblar los esfuerzos contra los delitos de alto impacto.

También se entregó una nueva y moderna sede para la Brigada XIII del Ejército Nacional, con una ubicación estratégica y se puso en marcha un nuevo cuerpo de Gestores del Orden para apoyar a la ciudadanía en la transformación de sectores priorizados.

