Ministerio de Igualdad abre convocatoria para fortalecer organizaciones que atienden a personas mayores

El Ministerio de Igualdad y Equidad y el PAF Colombia (Fundación Panamericana para el Desarrollo), abrieron una convocatoria dirigida a organizaciones comunitarias y sin ánimo de lucro que brindan atención a personas mayores y requieren insumos para fortalecer su gestión y funcionamiento.

La iniciativa busca identificar y apoyar a organizaciones sociales que prestan servicios a esta población, con el propósito de fortalecer la red de apoyo existente y visibilizar los servicios disponibles en favor de las personas mayores en distintos territorios del país.

De acuerdo con la información de la convocatoria, las organizaciones seleccionadas podrán acceder a materiales, elementos y bienes por un valor de hasta 55 millones de pesos, destinados al fortalecimiento de sus actividades y capacidades operativas.

El proceso de inscripción está abierto hasta el próximo 18 de enero de 2026 a las 4:00 p. m., hora local, y está dirigido exclusivamente a organizaciones sociales que trabajan con personas mayores y cumplen con los criterios establecidos en la convocatoria.

Las entidades interesadas deben realizar su postulación a través del enlace habilitado por el PAF Colombia, Fundación Panamericana para el Desarrollo, dentro del plazo señalado, para ser consideradas en este proceso de apoyo institucional.

