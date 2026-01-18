    • Bogotá Cortes de Agua

    Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes este lunes 19 y martes 20 de enero de 2026 en Bogotá y Soacha

    Ariel Cabrera

    –(Foto EAAB). Este lunes 19 y martes 20 de enero de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la república y de Soacha, Cundinamarca, por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.


    Lunes 19 de enero de 2026

    Kennedy

    Alquería la Fragua
    De la Calle 34 Sur a la Calle 45A Sur, entre la Carrera 68 Sur a la Carrera 54 Sur
    10:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto

    Puente Aranda

    Alquería La Fragua Norte, Alquería La Fragua y Alquería La Fragua II
    De la Transversal 68J a la Autopista Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Avenida Boyacá
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento correctivo


    Martes 20 de enero de 2026

    Usaquén

    Santa Bárbara Occidental
    De la Carrera 15 a la Carrera 45, entre la Calle 116 a la Calle 127
    10:00 a.m.
    24 horas
    Instalación de válvula

    Soacha

    León XIII, Reina Sofia, Rincón de Santa Fe, Pablo Vi, Los Ocales, Los Olivos, La María, Juan Pablo I, El Cedro I y La Despensa
    De la Carrera 4 a la Carrera 24, entre la Calle 38 a la Calle 60
    10:00 a.m.
    24 horas
    Cierre a terceros

    Barrios Unidos

    San Fernando
    De la Calle 68 a la Calle 72, entre la Carrera 68 a la Carrera 70
    9:00 a.m.
    24 horas
    Cambio de Hidrante

    San Cristobal

    T. Quindío:
    Altamira, Altos del Zipa, Altos del Zuque, Bosque de Los Alpes, Chiguaza Urbano, El Paraiso, El Pinar, Juan Rey (La Paz), La Belleza, Los Libertadore S, Moralba, Nueva Delhi, Nueva Gloria, Puente Colorado, Quindío, Santa Rita Sur Orienta, Colmena I Pinares. T. Juan Rey Arboleda Santa Teresita, Bolonia I, Chiguaza Urbano, Dona Liliana, Juan Rey (La Paz), Juan Rey Sur, La Cabana, La Esperanza Sur I, Las Gaviotas, Liliana, Quindío, San Rafael Usme, Tibaque Sur, Villa Diana, Yomasa
    De la Calle 32H Sur a la Calle 71 Sur, entre la Carrera 5 Este a la Carrera 18 Este
    De la Calle 46C Sur a la Calle 89A Sur, entre la Carrera 10 Este a la Carrera 15 Este
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento correctivo

    RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

    • Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
    • Si almacena agua en recipientes debe consumirla antes de las 24 horas.
    • Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
    • La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.

    Ariel Cabrera
