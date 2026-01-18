Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes este lunes 19 y martes 20 de enero de 2026 en Bogotá y Soacha

–(Foto EAAB). Este lunes 19 y martes 20 de enero de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la república y de Soacha, Cundinamarca, por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

—

Lunes 19 de enero de 2026

—

Kennedy

Alquería la Fragua

De la Calle 34 Sur a la Calle 45A Sur, entre la Carrera 68 Sur a la Carrera 54 Sur

10:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Puente Aranda

Alquería La Fragua Norte, Alquería La Fragua y Alquería La Fragua II

De la Transversal 68J a la Autopista Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Avenida Boyacá

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento correctivo

—

Martes 20 de enero de 2026

—

Usaquén

Santa Bárbara Occidental

De la Carrera 15 a la Carrera 45, entre la Calle 116 a la Calle 127

10:00 a.m.

24 horas

Instalación de válvula

Soacha

León XIII, Reina Sofia, Rincón de Santa Fe, Pablo Vi, Los Ocales, Los Olivos, La María, Juan Pablo I, El Cedro I y La Despensa

De la Carrera 4 a la Carrera 24, entre la Calle 38 a la Calle 60

10:00 a.m.

24 horas

Cierre a terceros

Barrios Unidos

San Fernando

De la Calle 68 a la Calle 72, entre la Carrera 68 a la Carrera 70

9:00 a.m.

24 horas

Cambio de Hidrante

San Cristobal

T. Quindío:

Altamira, Altos del Zipa, Altos del Zuque, Bosque de Los Alpes, Chiguaza Urbano, El Paraiso, El Pinar, Juan Rey (La Paz), La Belleza, Los Libertadore S, Moralba, Nueva Delhi, Nueva Gloria, Puente Colorado, Quindío, Santa Rita Sur Orienta, Colmena I Pinares. T. Juan Rey Arboleda Santa Teresita, Bolonia I, Chiguaza Urbano, Dona Liliana, Juan Rey (La Paz), Juan Rey Sur, La Cabana, La Esperanza Sur I, Las Gaviotas, Liliana, Quindío, San Rafael Usme, Tibaque Sur, Villa Diana, Yomasa

De la Calle 32H Sur a la Calle 71 Sur, entre la Carrera 5 Este a la Carrera 18 Este

De la Calle 46C Sur a la Calle 89A Sur, entre la Carrera 10 Este a la Carrera 15 Este

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento correctivo

RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

• Si almacena agua en recipientes debe consumirla antes de las 24 horas.

• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.