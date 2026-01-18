Cortes de luz este lunes 19 de enero de 2026 en Bogotá y Funza

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este lunes 19 de enero de 2026 en sectores de la capital de la República y del municipio de Funza, Cundinamarca.

Localidad de Barrios Unidos

Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:30. De la calle 48 sur a calle 50 sur entre carrera 94 a carrera 96. Barrio El Corzo Rural.

Localidad de La Candelaria

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00. De la carrera 4 a carrera 6 entre calle 11 a calle 13. Barrio La Catedral.

Localidad de Ciudad Bolívar

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30. De la calle 61 sur a calle 63 sur entre carrera 18 a carrera 20. Barrio Las Acacias.

Desde las 20:30 p. m. hasta las 9:30 p. m. De la calle 56 a carrera 58 entre calle 65 sur a calle 67 sur. Barrio Madelena.

Localidad de Fontibón

Desde las 9:00 p. m. hasta las 11:59 p. m. De la calle 16 a calle 18 entre carrera 127 a carrera 129. Barrio Puente Grande.

Desde las 9:00 p. m. hasta las 11:59 p. m. De la carrera 127 a carrera 129 entre calle 16 a calle 18. Barrio San Pablo Jericó.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Desde las 7:15 a. m. hasta las 12:00 p. m. De la carrera 4 a carrera 6 entre calle 47 sur a calle 49 sur. Barrio Cerros de oriente.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 50 sur a calle 52 sur entre carrera 1 este a carrera 3 este. Barrio Palermo sur.

Localidad de Usaquén

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 6 a carrera 8 entre calle 99 a calle 101. Barrio Escuela de Infantería.

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 6 a carrera 8 entre calle 244 a calle 246. Barrio Torca I.

Localidad de Usme

Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 3 a carrera 5 entre calle 68 sur a calle 70 sur. Barrio El Nevado II.

Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:00 p. m. Kilometro 10. Barrio el nevado.

Zonas de municipios aledaños a Bogotá

Municipio de Funza

Desde las 8:30 p. m. hasta las 9:30. Vereda La Isla.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.