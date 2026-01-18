Dos personas capturadas y maquinaria amarilla incautada deja operativo de control contra urbanismo ilegal en Usme

Fotos: Alcaldía Local de Usme.

Operativo de control urbanístico y de Inspeccio?n, Vigilancia y Control (IVC) deja dos personas capturadas y dos máquinas incautadas por intervención y construcción en zonas protegidas y de reserva en la localidad de Usme, al sur de Bogotá.

En Usme se han desarrollado activamente acciones de Inspeccio?n, Vigilancia y Control (IVC) desde los primeros di?as de 2026, con el objetivo de proteger la vida, los recursos naturales y garantizar el ordenamiento ambiental y urbani?stico. Estos operativos evidencian el compromiso interinstitucional y la importancia de la respuesta oportuna frente a situaciones que ponen en riesgo el entorno y el bienestar de la comunidad.

Operativo en Agroparque Los Soches – 14 de enero

El equipo de Ocupaciones Ilegales y Cerros Orientales de la Alcaldía Local de Usme en articulacio?n con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), la Policía de Bogotá y su grupo de Carabineros, realizo? operativos de Inspeccio?n, Vigilancia y Control (IVC) en el sector Agroparque Los Soches, como respuesta a una alerta temprana.

Durante el operativo, se encontro? en flagrancia a varias personas ejecutando movimientos de tierra mediante una mini retroexcavadora, actividad que motivo? la evaluacio?n te?cnica y juri?dica correspondiente.

De manera paralela, se efectuo? la consulta en el Sistema Nacional de A?reas Protegidas y en la Li?nea Base Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), evidencia?ndose que las coordenadas donde se desarrollaban las actividades se encuentran dentro de a?reas protegidas de orden distrital, conforme a lo establecido en el Decreto 555 de 2021, mediante el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial Bogota? Reverdece 2022-2035.

El hecho se clasifico? como urbanismo ilegal (arti?culo 318 del Co?digo Penal). La Policía de Bogotá capturo? al responsable de la obra, y la maquinaria quedo? incautada y puesta bajo custodia de la Alcaldía Local de Usme, asegurando la proteccio?n de la zona y el cumplimiento de la normativa.

Operativo en Agroparque La Requilina – 15 de enero

La Policía de Bogotá y su grupo de Carabineros y la Décima Tercera Brigada del Ejército realizaron un operativo en el predio del Agroparque La Requilina, sector del Uval, zona reconocida como paisaje sostenible por la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA) .

Se evidencio? urbanismo ilegal y ambiental, con obras de construccio?n sin licencia y trazados de vi?a realizados con maquinaria amarilla. La Alcaldía Local de Usme brindo? acompan?amiento te?cnico y juri?dico en li?nea durante todo el operativo, apoyando la elaboracio?n de actas y dema?s actuaciones administrativas.

Como resultado, la Policía de Bogotá capturo? a las personas involucradas y se incauto? la maquinaria amarilla, protegiendo el paisaje sostenible y evitando afectaciones mayores al ecosistema.

Control institucional con articulacio?n

Estos operativos reflejan la coordinacio?n entre entidades, con participacio?n de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), la Policía de Bogotá, la Décima Tercera Brigada del Ejército y la Alcaldía Local de Usme, fortaleciendo la proteccio?n del territorio y la prevencio?n de afectaciones ambientales.

El trabajo conjunto permite resguardar la legalidad, prevenir dan?os y fomentar la corresponsabilidad ciudadana, recordando la importancia de reportar actividades sospechosas y respetar las a?reas protegidas.

Un llamado a la comunidad

La proteccio?n del territorio es tarea de todos. La intervencio?n oportuna de las autoridades y el acompan?amiento te?cnico de la Alcaldi?a Local son fundamentales, pero el compromiso ciudadano tambie?n es clave para preservar los paisajes sostenibles, la biodiversidad y la seguridad de la comunidad. Mantener la vigilancia, reportar irregularidades y cuidar el entorno asegura un Usme ma?s seguro y sostenible para todos.