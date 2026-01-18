La película ‘7 días en la Habana’ llega gratis a las pantallas de Canal Capital este domingo 18 de enero

Conoce con historias cotidianas protagonizadas por distintos personajes, los directores (entre ellos Benicio Del Toro) que retratan la energía, diversidad y vitalidad que hacen única a esta ciudad.

Una exploración al alma habanera

Lejos de los clichés turísticos, la película ‘7 días en La Habana’, explora el alma habanera mostrando sus barrios, generaciones y culturas. Escenarios emblemáticos como el Hotel Nacional y el Malecón, pero principalmente sus calles, sirven de telón de fondo para contar sobre su religiosidad, sus hermosas mujeres, su música y su fiesta, su comida típica y hasta el poder embriagador que la isla tiene sobre los extranjeros.

Siete directores, siete miradas

Esta producción reúne la mirada de siete directores de diferentes nacionalidades: Benicio del Toro, Laurent Cantet, Julio Medem, Gaspar Nor, Elia Suleiman, Juan Carlos Tabío y Pablo Trapero, quienes logran que el espectador palpe una Cuba real y comparta con los habitantes de su vibrante capital sus costumbres y su riqueza cultural.

Una ciudad profundamente humana

Esta creación colectiva, producida en el año 2012, encadena temas como el turismo, la prostitución, la santería, los temores de su gente a irse, pero también a quedarse y hasta los discursos de Fidel Castro, todo narrado con algo de humor negro, que permite conocer esta caótica y siempre bella e inspiradora ciudad.

