Indicadores Económicos
Ariel Cabrera
Publicado el domingo enero 18, 2026

-Dólar TRM $3,700.05 (vigente 19 y 29 de enero)
-Euro $ 4,282.70
-Bitcoin US$ 95.175,90

Tasa de Interés
-DTF: 8,89%
-UVR: $ 397,36
-Tasa de Usura 24,36%

-Café US$ 3,72
-Petróleo Brent US$ 59,49
-Oro-Compra Banco de la República $ 519.285,75