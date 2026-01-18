Capturado alias ‘El Flaco’ por extorsión en Bosa: chats evidencian exigencias de dinero a comerciantes

Foto: Policía de Bogotá.

Bajo la estrategia integral de seguridad ‘Bogotá Camina Segura’, la Policía de Bogotá logró la captura de un temido hombre de 28 años, conocido con el alias de ‘El Flaco’, señalado de cobrar millonarias sumas de dinero a comerciantes en la localidad de Bosa, al suroccidente de Bogotá. Chats, conversaciones y grabaciones dejaron en evidencia su actuar delictivo.

En desarrollo de actividades de patrullaje y gracias a la oportuna información de la ciudadanía, la Policía de Bogotá logró identificar a este hombre en el barrio Brasilia.

Según las autoridades, alias ‘El Flaco’, merodeaba varios establecimientos comerciales, tomando fotografías y realizando llamadas amenazantes, así como enviaba mensajes exigiendo millonarias sumas de dinero a cambio de no atentar contra establecimientos y sus propietarios.

«Tras una oportuna información de la ciudadanía, se logra la captura en fragancia de esta persona 28 años de edad de nacionalidad extranjera alias’El Flaco’, quien venía realizando extorsiones a comerciantes de la localidad de Bosa en el barrio Brasilia. Esa persona exigía sumas de dinero para no atentar contra la vida», expresó el teniente coronel Óscar Chauta, comandante Estación de Bosa de Policía de Bogotá.

Se logró establecer que el hombre estaba enviando mensajes exigía la suma de 5 millones de pesos. Durante la verificación, se pudo constatar que el número desde el cual se realizaban las exigencias coincidía con el teléfono celular que estaba bajo su poder, motivo por el cual se procedió a su captura.

Este hombre quedó a disposición de Fiscalía General de la Nación para que responda por el delito de extorsión.