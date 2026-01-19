Avanza la recuperación del Río Bogotá con nueva infraestructura para uso ciudadano y avistamiento de aves

Foto: CAR.

La Corporacio?n Auto?noma Regional de Cundinamarca (CAR) avanza en el proyecto estrate?gico para la recuperacio?n y revitalizacio?n del Parque Lineal Ri?o Bogotá, una intervencio?n clave para devolverle funcionalidad, seguridad y valor ambiental a uno de los corredores ecolo?gicos ma?s importantes del centro del pai?s. Este espacio contará con nueva infraestructura para el avistamiento de aves.

Para este propo?sito, la Corporacio?n Auto?noma Regional de Cundinamarca (CAR) dio inicio a la construccio?n de garitas en seis puntos estrate?gicos en la cuenca media del Ri?o Bogotá, priorizados por su relevancia ambiental, social y funcional.

Las nuevas estructuras o garitas esta?n elaboradas con materiales eco sostenibles como madera y guadúa, integradas al paisaje y acordes con el entorno natural que buscan promover la recreacio?n pasiva en la ronda del ri?o, fortalecer la seguridad en las zonas establecidas para las comunidades y consolidar el uso ciudadano del Parque Lineal Ri?o Bogotá como un espacio de encuentro, apropiacio?n y conservacio?n ambiental.

“En el primer nivel fortalecen la seguridad y el control de los espacios restaurados, mientras que en un segundo piso funcionan como puntos estrate?gicos para una recreacio?n pasiva y el avistamiento de aves, promoviendo el disfrute responsable de la comunidad. Las garitas se integran a a?reas que la CAR ha recuperado ambientalmente, contribuyendo a mejorar la calidad del ri?o y a favorecer el retorno de la fauna silvestre asociada a estos ecosistemas”, explico? Manuel Andre?s Gonzales Malago?n, subdirector General de administracio?n del FIAB e Infraestructura Ambiental de la Corporacio?n Auto?noma Regional de Cundinamarca (CAR).

acciones incluyen la reposicio?n, mantenimiento, reparacio?n y proteccio?n de estructuras en guadua y madera, mantenimiento de cubiertas, adecuacio?n de senderos peatonales, ajustes arquitecto?nicos y estructurales, asi? como la ejecucio?n de obras complementarias orientadas a mejorar la seguridad y el uso ciudadano del parque.

Con esta intervencio?n, la Corporacio?n Auto?noma Regional de Cundinamarca (CAR)sigue trabajando por la recuperacio?n ambiental del Ri?o Bogotá, promoviendo el buen uso, la proteccio?n de la biodiversidad y la generacio?n de espacios seguros, funcionales y sostenibles para el disfrute de las comunidades y la consolidacio?n de los servicios ecosiste?micos en la regio?n.