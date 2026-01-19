Así se construye la Estación 11 de la Línea 1 del Metro en la avenida Caracas con calle Primera

Foto: Empresa Metro de Bogotá.

En la avenida Caracas entre calles Primera y Primera B, en el centro de Bogotá se construye la Estación 11 na infraestructura que será clave para la movilidad de miles de personas en el futuro. Este proyecto representa un paso firme hacia una capital más conectada, moderna y sostenible, pensada para mejorar la calidad de vida de quienes transitan, visitan y viven en los barrios San Bernardo, Eduardo Santos, Sevilla y Antonio Nariño.

La construcción de esta estación se desarrolla en un entorno muy especial, ya que se encuentra ubicada cerca de la Fundación Hospital de la Misericordia conocido como el HOMI, una institución emblemática dedicada al cuidado de la salud infantil. Por esta razón, el proyecto ha mantenido un compromiso para garantizar el acceso al hospital y procurando que las actividades de obra generen el menor impacto posible en su funcionamiento diario.

La Estación 11 de la Línea 1 del Metro de Bogotá estará conectada directamente con la estación Hospital de TransMilenio, ubicada en la avenida Caracas, lo que permitirá la los bogotanos y bogotanas acceder a los trenes, buses articulados y biarticulados.

A medida que avanzan los trabajos, la Estación 11 comienza a tomar forma como una de las estaciones más importantes de la Línea 1 del Metro de Bogotá. Su construcción no solo aportará a la movilidad del centro de la ciudad, sino que también será un punto estratégico dentro del sistema, pensado para atender la demanda de usuarios y fortalecer la conectividad de este sector con el resto de Bogotá.

En esta zona también se ubicará una Subestación Eléctrica Receptora (SER), una infraestructura fundamental para el funcionamiento del Línea 1 del Metro. Estas estaciones son las encargadas de recibir y transformar la energía que permite la operación de los trenes y de gran parte del viaducto. La SER que se construye en este punto contará con un transformador de gran capacidad importado desde China, que será clave para suministrar la energía necesaria al sistema y garantizar su operación eficiente y segura.

La construcción de la Estación 11 y de la SER reflejan el compromiso de la Empresa Metro de Bogotá (EMB) con una ciudad que avanza de manera responsable, cuidando su entorno y priorizando a las personas. Mientras las obras continúan, el proyecto sigue trabajando de la mano con la comunidad, demostrando que es posible construir el futuro de la movilidad sin perder de vista el bienestar de quienes habitan y transitan el territorio.