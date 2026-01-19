Defensoría del Pueblo condena ataque terrorista contra infraestructura eléctrica que afectó hospital de Cajibio, Cauca

–La Defensoría del Pueblo expresó su solidaridad con la comunidad de Cajibío, Cauca, ante los ataques que afectaron la infraestructura eléctrica, cerca de 40 viviendas y el hospital local, situación que constituye una grave afectación a bienes de carácter civil y una agresión directa contra la misión médica.

«Estos hechos constituyen infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), en particular por la afectación de bienes civiles y por el deber de distinguir y adoptar precauciones para proteger a la población civil y las instalaciones de salud», subrayó.

Dijo que aunque no se reportan personas lesionadas, estos hechos ponen en riesgo la vida, integridad y seguridad de la población civil, además de comprometer el acceso a servicios esenciales de salud y energía.

Advierte que en Cajibío hacen presencia estructuras armadas, principalmente el Frente Jaime Martínez del Nuevo Estado Mayor Central (NEMC), al mando de alias “Iván Mordisco”, en un contexto de conflicto armado que incrementa los riesgos para las comunidades. Este escenario había sido advertido mediante las Alertas Tempranas de Inminencia 007 y 036 de 2023.

«Exhortamos a las autoridades locales y nacionales a acatar, de manera inmediata e integral, las recomendaciones contenidas en las alertas, e implementar medidas efectivas de prevención, protección y atención humanitaria que garanticen los derechos y la seguridad de las comunidades de Cajibío», indicó.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo «rechaza lo ocurrido y hace un llamado urgente a todos los actores armados a respetar el DIH: distinguir en todo momento entre población civil y objetivos militares; adoptar precauciones para evitar daños a las personas civiles; abstenerse de afectar bienes de carácter civil; y garantizar la protección de la misión médica y de los bienes indispensables para la vida».

En Cajibío, atentado contra infraestructura energética terminó afectando al hospital, es inaceptable. El miedo no debe primar, la vida y los servicios esenciales deben protegerse. La Agenda Cauca que proponemos, pondrá seguridad integral y bienestar en el centro de las decisiones pic.twitter.com/0agNLT1fdn — Edgar gomez (@edgargomezcast) January 18, 2026

Por su parte, el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, señaló que «no existe ninguna justificación para afectar servicios esenciales ni para desconocer los límites humanitarios que protegen la vida y la dignidad de nuestras comunidades».

Indicó que en Cajibío, el atentado contra una torre de energía impactó gravemente al hospital municipal, poniendo en riesgo la atención en salud y la vida de quienes dependen de este servicio. «Afectar un hospital constituye una vulneración flagrante de los principios más básicos del DIH», subrayó.

Rechazó de manera categórica los actos violentos que atentan contra el buen vivir de las comunidades y afectan servicios esenciales para la vida.

Finalmente destacó que se trabajade forma articulada con la Fuerza Pública para preservar el orden, la seguridad y evitar que el miedo se convierta en un mecanismo de control sobre nuestros territorios.