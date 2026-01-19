Combates entre fuerzas de Calarcá y Mordisco en el Guaviare por la coca: Ya rescataron 26 cadáveres

–Las autoridades del Guaviare reportaron este lunes que fueron recuperados 26 cadáveres dejados por un enfrentamiento armado que se produjo el viernes pasado entre las estructuras de alias Calarcá y alias Iván Mordisco en el Guaviare en desarrollo de la disputa territorial por la producción y el tráfico de cocaína.

Extraoficialmente se habían reportado más de 30 muertos en los combates registrados en zona rural del municipio de El Retorno entre las dos fracciones disidentes de las Farc Isaías Carvajal, de Calarcá y Martín Villa de Mordisco.

Según un comunicado del Ejército, la «principal motivación» de los enfrentamientos es la «disputa por el control territorial».

Frente a esta situción la Conferenca Episcopal de Colombia, la Diócesis de San José del Guaviare, y la Delegación para las relaciones Iglesia – Estado, de la Conferencia Episcopal de Colombia, clamaron «por una paz desarmada y desarmante».

En un comunicado, los jerarcas de la iglesia expresan su profunda consternación por los graves hechos que condujeron a la pérdida de la vida de un grupo numeroso de personas en el municipio de El Retorno. «Nos unirnos al llamado del Santo Padre León XIV por una paz una desarmada y desarmante», precisaron.

«Tal como lo hemos dicho, en reiteradas ocasiones, estas confrontaciones no causan, sino mayor sufrimiento de la población. alta victimización, confinamiento y desplazamiento de comunidades indígenas y campesinas, asi como la pérdida de la vida de combatientes, y no combatientes, y crea un clima de miedo que impide la vida ciudadana en armonía y tranquilidad», precisan.

Y hacen un llamado «a los involucrados en la confrontación para que se comprometan con el respeto a los principios y el derecho humanitario, garantizando el respeto por la vida de la población civil. ya muy afectada en esta región del

país y de aquellos combatientes, heridos o retenidos durante los combates».

Los invitan a buscar el diálogo, la concertación como la manera más eficaz de lograr la convivencia ciudadana y concluyen: «Nos unimos en oración por las personas y comunidades del Guaviare, para que alcancen la protección que necesitan y se desarmen los corazones de los violentos».

Firmado el original

Mons. Jesús Alberto Torres Ariza

Obispo

Diócesis de San José del Guaviare

Mons. Héctor Fabio Henao Gaviria

Del. para las relaciones Iglesia- Estado.

Conferencia Episcopal de Colombia