Distrito Joven acompañó a más de 50 mil jóvenes en la construcción de sus proyectos de vida durante 2025

Foto: Secretaría Distrital de Integración Social.

Durante 2025, el programa Distrito Joven, liderado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) y su Subdirección para la Juventud, acompañó a más de 50 mil jóvenes en Bogotá, consolidando una oferta integral de atención, cuidado y oportunidades orientada al fortalecimiento de sus proyectos de vida.

A través de servicios como las Casas de Juventud de Bogotá, Jóvenes con Oportunidades y Forjar Restaurativo, la Subdirección desarrolló acciones en los territorios que permitieron fortalecer capacidades, prevenir riesgos, promover la inclusión social y productiva, y garantizar acompañamiento psicosocial continuo a adolescentes y jóvenes en diferentes contextos.

“El balance de 2025 demuestra que cuando la política social se construye desde el territorio, el cuidado y la confianza, se generan transformaciones reales en la vida de las juventudes. Cada cifra representa un proceso acompañado y una oportunidad que se abre”, señaló Diego Duque, subdirector para la Juventud de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS).

En el marco del servicio Jóvenes con Oportunidades, más de 19.300 jóvenes fueron formalizados, con rutas de formación, transferencias monetarias condicionadas y procesos de acompañamiento que facilitaron el acceso, la permanencia y la finalización de trayectorias educativas y de intermediación laboral. Este servicio consolidó un modelo intersectorial que articula educación, empleo y bienestar emocional.

Por su parte, el servicio Forjar Restaurativo brindó atención integral y diferencial a 602 adolescentes y jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), desarrollando procesos pedagógicos y restaurativos que fortalecen la responsabilización, la reparación del daño y la inclusión social, con énfasis en la prevención de la reincidencia y el acompañamiento a las familias.

Las Casas de Juventud de Bogotá se consolidaron como espacios clave para el desarrollo de capacidades juveniles, con la participación de más de 35.500 jóvenes en actividades de inclusión productiva, arte, cultura, liderazgo, bienestar socioemocional y acciones del Sistema Distrital del Cuidado de Bogotá. Durante el año, se fortaleció el modelo de atención con la apertura de la Casa de Juventud de Usaquén, la reubicación de sedes y la implementación de la Estrategia Móvil.

Con estos resultados, Distrito Joven reafirma su compromiso con una política pública que reconoce a las juventudes como protagonistas, fortaleciendo sus capacidades y acompañando sus trayectorias de vida desde una perspectiva integral, diferencial y territorial.

Para conocer en detalle los resultados, cifras y avances de la Subdirección para la Juventud – Distrito Joven durante 2025, el Boletín Distrito Joven 2025 puede ser consultado, a través de un documento que recoge el balance completo de la gestión y el impacto de los servicios y estrategias desarrolladas a lo largo del año.