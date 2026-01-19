    • Economía Nacional

    Precio de la gasolina bajará $300 a partir de febrero, afirma Minhacienda

    –Confirmando lo anunciado por el presidente Gustavo Petro, el ministro de Hacienda, Fermán Ávila Plazas, concretó este lunes que la reducción del precio del galón de gasolina será de $300 y se aplicará a partir del próximo mes de febrero. Esta reducción obedece, principalmente, a que la Nación ya se puso al día en la deuda con Ecopetrol por $72 billones que había heredado del gobierno pasado, cifra que ya fue cancelada? por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, señaló el jefe de las finanzas nacionales.

    A ello se suma que hoy el precio internacional de la gasolina está por encima del precio interno, por tanto, el Gobierno busca nivelarlos, añadió.

    En declaraciones a medios, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas, explicó que la reducción de $300 por galón “es la alternativa” que se está estudiando y puntualizó:

    “Con el presidente Petro y con el equipo de Ecopetrol, hemos venido evaluando la propuesta de reducción del precio de la gasolina. La brecha entre el precio internacional y el precio interno se ha venido cerrando con respecto a los recursos que serán girados al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustible (FPEC), y esto nos permite pensar en la posibilidad de ajustar a la baja el precio de la gasolina”.

    Destacó que los $300 pesos en la reducción es una alternativa que estamos estudiando para el próximo mes, y creemos que por esta ruta vamos a avanzar en la reducción del precio de la gasolina y generar una medida contra inflacionaria muy fuerte, que además va a generar unas muy buenas posibilidades en los nuevos ingresos que se han establecido en el país, producto del incremento en salario mínimo y de la nueva coyuntura.

    El pasado primero de enero el precio de la gasolina corriente ya había tenido una primera alza de $90 por galón y quedó en $16.057, mientras el acpm tuvo un reajuste de $99 por galón y quedó en $10.984.

