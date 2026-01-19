EPS AsmetSalud no se encuentra en proceso de liquidación ni se ha ordenado el cierre o terminación de su operación: SuperSalud

–La Superintendencia Nacional de Salud reiteró que Asmet Salud EPS no se encuentra en proceso de liquidación ni se ha ordenado el cierre o terminación de su operación. Es importante aclarar que la intervención no implica la suspensión de los servicios de salud y cualquier decisión sobre una eventual liquidación solo podrá adoptarse mediante acto administrativo, soportado en criterios técnicocientíficos, financieros y jurídicos y será comunicada a través de los canales oficiales.

Asmet Salud EPS, atiende 1’587.012 afiliados, y tras la intervención administrativa, evidencia avances en la estabilización de los indicadores financieros y en la oportunidad de la prestación de los servicios, así como en el

cumplimiento de las órdenes impartidas.

La Superintendencia Nacional de Salud ratifica su compromiso de actuar como garante del Sistema General de Seguridad Social en Salud y garantizar el derecho a la salud en todo el territorio colombiano.

Asmed Salud, creada por líderes comunitarios del Cauca en 1995, está bajo intervención forzosa administrativa por la Superintendencia Nacional de Salud desde mayo de 2023, prorrogada hasta el 11 de mayo de 2026 con una agente especial a cargo de su administración, que es Gloria Libia Polanía Aguillón, debido a problemas de atención al usuario y situación financiera, incluyendo deudas significativas.