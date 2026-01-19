María Fernanda Cabal radicó queja disciplinaria contra Armando Benedetti por usar su cargo para promover la continuidad del proyecto político de Petro

–A través de su cuenta en X, la senadora María Fernanda Cabal anunció este lunes que radicó ante la Procuraduría General de la Nación una queja disciplinaria contra el ministro del Interior Armando Benedetti «por usar su cargo para promover la continuidad del proyecto político de Petro».

Cabal considera que lo hecho por Benedetti «es un intento disfrazado de reelección, contrario a la Constitución» y añaadió: «Con trampa ganaron, de la misma manera pretenden mantener el poder».

En el documento advierte que la prohibición de la reelección solo podrá ser reformada o derogada mediante referendo de iniciativa popular o asamblea constituyente. La promoción de la reelección presidencial, por tanto, no solo constituye una postura contraria a lo armónicamente consagrado dentro del ordenamiento jurídico colombiano, sino que también implica la defensa pública de una iniciativa abiertamente inconstitucional, que configura claramente la falta establecida legalmente», puntualiza.

Agrega que por estas razones, y con base en el principio de legalidad que rige el derecho disciplinario, existen elementos objetivos suficientes para considerar que la conducta de Benedetti se encuadra dentro de la falta descrita en el artículo 60 de la Ley 1952 de 2019, lo cual justifica la apertura de la correspondiente actuación.

Ningún candidato a la presidencia le ganaría a @petrogustavo si hubiera reelección. En las calles, el obrero, el vigilante y el policía me gritan “Viva Petro! viva Benedetti”, mientras los del Country los dueños de la casa me ponen mala cara. Petro bajó el dólar, bajó la… pic.twitter.com/su5AUJV3po — Armando Benedetti (@AABenedetti) January 18, 2026

Maria Fernanda Cabal pide al procurador analizar «los hechos reprochables cometidos por el ministro Benedetti y determinar si se configuró la falta establecida en el artículo 60 de la Ley 1952 de 2019, así como determinar si existió violación a los deberes y prohibiciones consagrados en los artículos 38 y 39 de la Ley 1952 de 2019 (Código

Disciplinario).

Igualemente indica que de ser comprobada la falta disciplinaria, con la apertura de la investigación, se impongan las sanciones a que haya lugar en contra de Benedetti, en virtud de las competencias disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación.

Frente a este hecho, el ministro Armando Benedetti le dijo a la congresista en X:

«Hay que dejar el susto, es obvio que lo que yo digo es que @petrogustavo le ganaría a todos los candidatos, todos son TODOS, SI HUBIERA reelección. Tengo derecho a opinar sobre si me gusta o no la figura de la reelección. Además, Petro no es candidato, es como si alguien se quejara porque supuestamente yo salí a invitar a votar por ti cuando no eres candidata después de haber sido derrotada por Paloma Valencia».