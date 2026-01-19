-Dólar TRM $3,700.05 (vigente 20 de enero)

-Euro $ 4,298.60

-Bitcoin US$ 93.169,40

Tasa de Interés

-DTF: 8,95%

-UVR: $ 397,40

-Tasa de Usura 24,36%

-Café US$ 3,71

-Petróleo Brent US$ 59,44

-Oro-Compra Banco de la República $ 52.101,12