Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el lunes enero 19, 2026 -Dólar TRM $3,700.05 (vigente 20 de enero) -Euro $ 4,298.60 -Bitcoin US$ 93.169,40 Tasa de Interés -DTF: 8,95% -UVR: $ 397,40 -Tasa de Usura 24,36% -Café US$ 3,71 -Petróleo Brent US$ 59,44 -Oro-Compra Banco de la República $ 52.101,12 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorAsí se construye la Estación 11 de la Línea 1 del Metro en la avenida Caracas con calle Primera Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este este martes 20 de enero de 2026 No pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5; taxis 9 y 0 También podría gustarte Judicial Condenan a cabecilla de red internacional de trata de blancas en Pereira Iván Briceño lunes septiembre 12, 2011 Elecciones Registrador dice que ya se adoptaron medidas para prevenir fraude electoral Iván Briceño jueves octubre 13, 2011 Nacional Estado del tiempo hoy lunes 24 de octubre en Colombia Ariel Cabrera lunes octubre 24, 2011 Nacional Quindío será departamento piloto enlucha contra la trata de personas y el microtráfico Iván Briceño viernes febrero 15, 2013