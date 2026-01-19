Programación de cortes de agua en barrios de Bogotá y Soacha: semana 19 al 22 de enero de 2026

Foto: Acueducto de Bogotá.

Conoce los cortes de agua en barrios de Bogotá y en el municipio de Soacha en Cundinamarca, programados durante la semana del 19 al 22 de enero de 2026, por trabajos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) en redes de agua potable, así como obras de mantenimiento que buscan mejorar el suministro en la ciudad y de los municipios aledaños. ¡Agéndate y prográmate!

Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua potable y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal.

Barrios de Bogotá y del municipio Soacha con cortes de agua del 19 al 22 de enero de 2026

Lunes 19 de enero de 2026

Localidad de Kennedy

Alquería la Fragua. De la calle 34 Sur a la calle 45A Sur, entre la carrera 68 sur a la carrera 54 sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.

Localidad de Puente Aranda

Alquería La Fragua Norte, Alquería La Fragua y Alquería La Fragua II. De la transversal 68J a la Autopista Sur, entre la avenida Carrera 68 a la avenida Boyacá. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento correctivo.

Martes 20 de enero de 2026

Localidad de Usaquén

Santa Bárbara Occidental. De la carrera 15 a la carrera 45, entre la calle 116 a la calle 127. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de válvula.

Municipio de Soacha, Cundinamarca

León XIII, Reina Sofia, Rincón de Santa Fe, Pablo Vi, Los Ocales, Los Olivos, La María, Juan Pablo I, El Cedro I y La Despensa. De la carrera 4 a la carrera 24, entre la calle 38 a la calle 60. Desde las 10:00 a. m. hasta por24 horas. Debido a cierre a terceros.

Localidad de Barrios Unidos

San Fernando. De la calle 68 a la calle 72, entre la carrera 68 a la carrera 70. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cambio de Hidrante.

Localidad de San Cristóbal

T. Quindío: Altamira, Altos del Zipa, Altos del Zuque, Bosque de Los Alpes, Chiguaza Urbano, El Paraiso, El Pinar, Juan Rey (La Paz), La Belleza, Los Libertadore S, Moralba, Nueva Delhi, Nueva Gloria, Puente Colorado, Quindío, Santa Rita Sur Orienta, Colmena I Pinares. T. Juan Rey Arboleda Santa Teresita, Bolonia I, Chiguaza Urbano, Dona Liliana, Juan Rey (La Paz), Juan Rey Sur, La Cabana, La Esperanza Sur I, Las Gaviotas, Liliana, Quindío, San Rafael Usme, Tibaque Sur, Villa Diana, Yomasa. De la calle 32H sur a la calle 71 sur, entre la carrera 5 este a la carrera 18 este.

De la calle 46C sur a la calle 89A sur, entre la carrera 10 este a la carrera 15 este. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento correctivo.

Miércoles 21 de enero de 2026

Localidad Antonio Nariño

Policarpa, Sevilla, La Hortua, Ciudad Berna y Caracas. De la calle 1 a la calle 13 sur, entre la carrera 10 a la carrera 14. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates redes acueducto.

Localidad de San Cristóbal

Vitelma, Buenos Aires. De la carrera 1C este a la carrera 8 este, entre la calle 10 sur a la calle 6 sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.

Municipio de Soacha, Cundinamarca

Centro, Portoalegre. De la carrera 7 a la carrera 17, entre la calle 15 a la calle 22. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cierre a terceros.

Jueves 22 de enero de 2026

Localidad de Suba

Prado Veraniego Norte, Prado Veraniego, San José del Prado. De la carrera 45 a la carrera 56A, entre la calle 129 a la calle 145. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de válvula.

Localidad de Kennedy

Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La igualdad. De la calle 3 a la calle 8 sur entre carrera 68 a la carrera 72. Desde las 8:00 a.m. hasta por

24 horas. Debido a empates redes acueducto.

Hospital de Kennedy, Parque Timiza, Carimagua, Timiza y Timiza A. De la calle 37 sur a la calle 40 sur, entre la carrera 72N a la transversal 73D (Primera de Mayo).

De la calle 40 sur a la calle 41 Bis sur, entre la transversal 74F (Primera de Mayo) a la transversal 72I.

De la calle 41 Bis sur a la calle 42B Bis C sur, entre la carrera 74 a la carrera 72J Bis. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cierre a terceros.

Localidad de Teusaquillo

La Soledad, Las Américas, Centro Administrativo Distrital, El Carmelo, Santa Teresita. De la calle 45 a la calle 34, entre la carrera 18A a la avenida Carrera 30. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento correctivo.

Recomendaciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) para los usuarios durante el corte de agua: