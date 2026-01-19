Gobernadores siguen en rebelión; no hubo acuerdo en reunión con ministros de Hacienda y del Interior

–«Tras la reunión con MinHacienda y MinInterior Armando Benedetti, no hay acuerdo», precisaron en un comunicado, en el cual advierten que «siguen firmes en la defensa de la autonomía territorial y de los recursos que garantizan salud, educación y deporte en las regiones».

Además, señalan que acudirán a la Corte Constitucional para que suspenda del decreto 1474 de 2025 de Emergencia Económica en lo referente al impocosumo y el IVA de licores y cigarrillos.

En el escrito los mandatarios departamentales reconocen la disposición de diálogo expresada por el Gobierno nacional, en cabeza de los ministros de Hacienda y del Interior, pero afirman que mantienen «nuestra firme postura de defender los derechos fundamentales a la salud, educación y deporte y por tanto defender las rentas cedidas a los departamentos que garanticen su prestación a las comunidades en los territorios».

Por tanto, añaden, solicitaremos a la Corte Constitucional una medida de protección de suspensión provisional de la implementación del decreto 1474 de 2025, en lo referente al aumento del Impuesto al Consumo y el incremento al IVA para licores y cigarrillos.

«Colombia es una República unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales – esto es lo que estamos defendiendo desde las cualquier medida que vaya en contravía del mandato constitucional debe ser objetada», puntualizan.

Finalmente indican que están dispuestos a mantener el diálogo y participarán en los espacios que el Ministerio convoque.

Según el ministerio de Hacienda, los gobernadores reconocieron la buena voluntad del gobierno y la disposición de avanzar en un evaluación del efecto del recaudo en mesas técnicas de trabajo. Se acordó proyectar una nueva reunión en fecha inmediata.

Igualmente manifestó que se propuso control al contrabando, salvaguarda de ley que reconoce que la erosión de la demanda recae en la nación y la instrucción de la Corte Constitucional de igualar la Unidad de Pago por Capitacion,UPC, al régimen subsidiado.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, al concluir la reunión, habló al respecto: