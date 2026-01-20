Cancillería afirma que avanza de manera continua y sin contratiempos nuevo modelo de pasaportes

–El proceso del nuevo modelo de pasaportes avanza sin retrasos, según cronograma establecido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional y la Casa da Moeda S.A. de Portugal, afirmó la cancillería a propósito del control de advertencia emitido por la Contraloría General de la República.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores informa que el nuevo modelo de prestación del servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes y documentos de viaje, así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de visas colombianas con zona de lectura mecánica, avanza de manera continua y sin contratiempos, conforme a los convenios y cronogramas previamente estructurados entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa da Moeda S.A. de Portugal.

Agrega que en atención al control de advertencia emitido por el despacho del Contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra, mediante oficio 2026EE0003155 del 13 de enero de 2026, la canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy envió el 16 de enero de 2026 un memorando a la Gerencia de la Imprenta Nacional de Colombia y a los integrantes del “Comité Operativo para la Estructuración e Implementación del Nuevo Modelo de Libretas de Pasaportes, Documentos de Viaje y Visas-COEP-”, en el que ordenó tener en cuenta cada una de las recomendaciones formuladas por el Contralor General, garantizando el respeto por los principios de eficiencia, responsabilidad y transparencia en la gestión pública.

La Cancillería reitera que la implementación del nuevo modelo de pasaportes permitirá mantener estándares óptimos de calidad en la prestación del servicio, en condiciones económicas favorables y sin detrimento del patrimonio público. Asimismo, ratifica que cualquier ajuste en las tarifas se realizará únicamente conforme al Índice de Precios al Consumidor-IPC-, teniendo en cuenta que, durante los últimos dos años, los valores para la expedición de pasaportes se han mantenido sin incrementos.

Afirmpo igualmente que el Convenio de Cooperación Internacional 010 de 2025, suscrito entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa da Moeda S.A. de Portugal, garantiza la continuidad en la prestación y operación del servicio de expedición de pasaportes, así como una transición ordenada al nuevo modelo.

Recuerda que, en el marco de este proceso, la Contraloría General de la República, mediante la Resolución 009-2025 del 4 de noviembre de 2025, declaró ajustada a la ley la figura de urgencia manifiesta, que permitió la continuidad en la prestación del servicio de expedición de pasaportes hasta el 1 de abril de 2026, fecha en la que entrará al servicio de los ciudadanos el nuevo modelo.

Por último, la Cancillería agradece el acompañamiento permanente de la Contraloría General de la República en el desarrollo de este proceso conforme a las normas constitucionales y legales.