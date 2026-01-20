Registraduría certificó a 22 candidatos presidenciales por firmas; 6 no cumpletaron el mínimo requerido de rúbricas

–La Registraduría Nacional publicó el listado de aspirantes a quienes les fueron certificadas las firmas requeridas para ser inscritos como candidatos a la presidencia de la República. De los 22 grupos significativos de ciudadanos que presentaron un total de 28.582.935 firmas de apoyo ante la Registraduría Nacional del Estado Civil para respaldar la inscripción de candidaturas a las elecciones presidenciales, 15 cumplieron con el número mínimo de firmas válidas requeridas, 6 no cumplieron y uno se retiró de la contienda electoral (Héctor Olimpo Espinosa).

Es de recordar que, de conformidad con el artículo 7 de la Ley 996 de 2005, los comités debían presentar mínimo 635.216 firmas válidas, equivalentes al tres por ciento (3 %) del número total de votos válidos de la primera vuelta presidencial de 2022 (21.173.842).

La Registraduría Nacional presentará la denuncia correspondiente frente a los grupos significativos de ciudadanos de Henry Humberto Martínez y Alexander Francisco Henao por encontrar formularios en blanco, fotocopias de los formularios diligenciados, planas hechas por una misma persona y formularios con firmas de apoyo impresos desde archivos digitales.

Estos son los listados:

Candidatos que sí cumplieron los requisitos mínimos de ley:

1- Aníbal Gaviria Correa, de movimiento Romper el sistema

2- Mauricio Cárdenas Santamaría, Avanza Colombia

3- Santiago Botero Jaramillo, Romper el Sistema

4- David Luna, de Firme Luna Presidente; Si hay un camino

5- Mauricio Lizcano, Firmes con Lizcano

6- Victoria Eugenia Dávila, Molvimiento Valientes

7- Juan Daniel Oviedo, Con todo por Colombia

8- Luis Gilberto Murillo, Luis Gilberto soy yo

9- Claudia López, Con Claudia imparables

10- Carlos Caicedo, Caicedo

11- Abelardo de la Espriella, Defensores de la Patria

12- Leonardo Huerta, Colombia una nueva Historia

13- Sondra Macollins, la Abogada de Hierro

14- Felipe Córdoba, Volvamos a confiar con Pipe

15- Daniel Palacios, Rescatemos a Colombia

Candidatos que no cumplieron los requisitos mínimos de ley:

1- Pedro Agustino Rosado Escorcia, Yaheh gente como tu

2- Mihaly Flandorffer Peniche, Uno

3- Alexánder Francisco Henao Otálora, Giro de Independencia la Monarquía

4- Ernesto Sánchez Herrera, Grupo significativo presidencial

5- Henry Humberto Martínez Sánchez, Huellas por Colombia

6- Pedro Pablo Díaz García, Nueva Colombia

De los 91 comités que se registraron, 22 presentaron las firmas de apoyo y 15 cumplieron con el número mínimo de firmas válidas requeridas.

