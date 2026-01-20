Con una inversión histórica por $1,86 billones, Gobierno impulsa 16 proyectos de educación superior pública en Bogotá y Soacha

Foto: Ministerio de Educación Nacional

Esta decisión se da con la aprobación del CONPES que declara de importancia estratégica del Plan Nacional de Espacios Educativos como Centros de la Vida Comunitaria, que garantiza recursos hasta 2036 para transformar la infraestructura educativa del país.

?Bogotá concentra 14 proyectos, con una inversión cercana a $1,7 billones, orientados a ampliar el acceso, mejorar la calidad y garantizar condiciones de permanencia para miles de jóvenes en la capital.

La inversión se materializa en 14 proyectos concretos, que cubren nuevas sedes universitarias, multicampus, facultades, dotaciones, bienestar universitario, investigación y recuperación de infraestructura estratégica:

—El Multicampus Universitario Público de Suba, con una inversión de $215.741 millones.

—El Multicampus Universitario Público de Kennedy – Etapa 1, con $334.569 millones.

—La nueva Facultad de Artes de la Universidad Distrital, con una inversión de $111.722 millones.

—La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Distrital, con $223.445 millones, a la que se suman $16.758 millones adicionales para su dotación.

—La Etapa II del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, con $53.201 millones, para fortalecer investigación científica estratégica.

—El Centro de investigación, innovación y transferencia farmacéutica de la Universidad Nacional, con una inversión de $120.495 millones.

—El Nuevo Edificio de Aulas y el Edificio de Bienestar de la Universidad Pedagógica Nacional, en la sede de la Calle 72, con $93.220 millones.

—El reforzamiento estructural de la sede central de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, con $93.220 millones.

—La nueva sede de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, con $112.836 millones, que ampliará su capacidad formativa.

—La adquisición de un inmueble para la Universidad Pedagógica Nacional, con $27.046 millones.

—El fortalecimiento de la infraestructura de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca – sede Bogotá, con $112.836 millones.

—La infraestructura universitaria de la Universidad Pedagógica Nacional en el predio Valmaría, en la localidad de Suba, con $93.220 millones.

—Proyecto de infraestructura universitaria del Hospital San Juan de Dios, liderado por la Universidad Nacional, con $93.220 millones.

A estos proyectos se suman dos iniciativas en Soacha, que elevan la inversión total a $1,86 billones:

—La sede de la Universidad de Cundinamarca, con $69.302 millones.

—El proyecto de infraestructura de educación superior del Colegio Mayor de Cundinamarca – CAM, con $86.251 millones.

Con información del Ministerio de Educación