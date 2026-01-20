Cancillería confirma que nuevo modelo de pasaportes avanza sin contratiempos y mantiene continuidad del servicio

Foto: Cancillería

El proceso de implementación del nuevo modelo de prestación del servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes y documentos de viaje, así como la impresión, almacenamiento y entrega de visas colombianas con zona de lectura mecánica, avanza de manera continua y sin contratiempos, conforme a los convenios y cronogramas establecidos entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa da Moeda S.A. de Portugal.

En atención al control de advertencia emitido por el despacho del Contraloría General de la República, mediante oficio 2026EE0003155 del 13 de enero de 2026, la canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy envió –el 16 de enero de 2026– un memorando a la Gerencia de la Imprenta Nacional de Colombia y a los integrantes del Comité Operativo para la Estructuración e Implementación del Nuevo Modelo de Libretas de Pasaportes, Documentos de Viaje y Visas (COEP), en el que ordenó tener en cuenta las recomendaciones formuladas por el contralor General Carlos Hernán Rodríguez Becerra, garantizando los principios de eficiencia, responsabilidad y transparencia en la gestión pública.

La Cancillería reiteró que la implementación del nuevo modelo permitirá mantener estándares óptimos de calidad en la prestación del servicio, en condiciones económicas favorables y sin detrimento del patrimonio público.

Además, señaló que cualquier ajuste en las tarifas se realizará únicamente conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC), teniendo en cuenta que durante los últimos dos años los valores para la expedición de pasaportes se han mantenido sin incrementos.

El proceso se sustenta en el Convenio de Cooperación Internacional 010 de 2025, suscrito entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa da Moeda S.A. de Portugal, el cual garantiza la continuidad en la prestación y operación del servicio de expedición de pasaportes y una transición ordenada al nuevo modelo.

En este contexto, la Cancillería recordó que la Contraloría General de la República, mediante la Resolución 009-2025 del 4 de noviembre de 2025, declaró ajustada a la ley la figura de urgencia manifiesta, que permitió la continuidad del servicio de expedición de pasaportes hasta el 1 de abril de 2026, fecha en la que entrará en funcionamiento el nuevo modelo para los ciudadanos.