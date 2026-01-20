Cortes de luz este miércoles 21 de enero de 2026 en Bogotá, Mosquera, Chía y Zipaquirá
–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este miércoles 21 de enero de 2026 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Mosquera, Chía y Zipaquirá, Cundinamarca.
Localidad de Kennedy
Barrio Tintalá. De la carrera 86 a carrera 88 entre calle 5 a calle 7. Desde las 8:00 a. m. hasta las 1:00 p. m.
Localidad de Santa Fe
Barrio San Bernardino. De la calle Primera a la calle Tercera entre carrera 12 a carrera 14. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Zonas de municipios aledaños a Bogotá
Chía, Cundinamarca
Sector Yerbabuena. Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Mosquera, Cundinamarca
De la carrera 0 a carrera 2 entre calle 2 a calle 4. Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.
Vereda San Francisco. Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.
Zipaquirá, Cundinamarca
Vereda Río Frío. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia
-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.