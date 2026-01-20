    • Bogotá Cundinamarca

    Cortes de luz este miércoles 21 de enero de 2026 en Bogotá, Mosquera, Chía y Zipaquirá

    Ariel Cabrera Publicado el

    –(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este miércoles 21 de enero de 2026 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Mosquera, Chía y Zipaquirá, Cundinamarca.

    Localidad de Kennedy

    Barrio Tintalá. De la carrera 86 a carrera 88 entre calle 5 a calle 7. Desde las 8:00 a. m. hasta las 1:00 p. m.

    Localidad de Santa Fe

    Barrio San Bernardino. De la calle Primera a la calle Tercera entre carrera 12 a carrera 14. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

    Zonas de municipios aledaños a Bogotá

    Chía, Cundinamarca

    Sector Yerbabuena. Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

    Mosquera, Cundinamarca

    De la carrera 0 a carrera 2 entre calle 2 a calle 4. Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

    Vereda San Francisco. Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

    Zipaquirá, Cundinamarca

    Vereda Río Frío. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

    Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

    -Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
    -Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
    -Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
    -Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
    -En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte