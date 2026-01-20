Por obras del Metro, hay cierres en avenida Primero de Mayo entre carrera 50 y 51 en Bogotá
Foto: Empresa Metro de Bogotá.
Desde el lunes 19 de enero hasta finales del mes de marzo de 2026, hay nuevos cierres viales en la avenida Primero de Mayo con carrera 50 y 51 en el occidente Bogotá, para dar paso a la construcción del viaducto y la Estación 8 de la Línea 1 del Metro. ¡Conoce los detalles y planifica tus recorridos!
Con el fin de continuar con las actividades de montaje y desmontaje del puente andamio para la construcción de la superestructura de la Estación 8 del proyecto de la Línea 1 del Metro de Bogotá (L1MB), en cumplimiento del Contrato EMB-163-2019, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el cierre total de calzada norte, sentido oriente occidente de la avenida Primero de Mayo entre avenida entre carrera 50 y carrera 51. (Ver Mapa 1).
Estas actividades se ejecutarán entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m., desde el lunes 19 de enero de 2026 y por un periodo aproximado de dos meses.
Plan de Manejo de Tránsito (PMT)
Con el fin de facilitar la ejecución de las actividades de obra y garantizarles la seguridad a todos los usuarios de la vía, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el siguiente PMT:
Tránsito peatonal
- Los andenes y la infraestructura existente para peatones no tendrán ningún tipo de afectación; por este motivo, podrán circular normalmente por infraestructura destinada para ellos.
Recomendaciones
- Se recomienda a los peatones transitar por los andenes y senderos peatonales y acatar la señalización dispuesta para ellos, así mismo realizar los cruces en las esquinas y sitios seguros.
- Se insta a todos los usuarios del sector, tener en cuenta esta información y transitar con precaución atendiendo la señalización para que puedan efectuar sus recorridos habituales sin contratiempos.
- Se recomienda a los conductores transitar con precaución y acatar la señalización dispuesta en el área de influencia del Plan de Manejo de Tránsito (PMT).
- De igual manera se solicita a los peatones, ciclistas y conductores atender a la señalización de obra, así como las instrucciones y recomendaciones de los auxiliares de tránsito y personal encargado para dicha actividad.
- Se les solicita a los usuarios de transporte público realizar el ascenso y descenso de los buses en los paraderos establecidos.