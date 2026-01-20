Por obras del Metro, hay cierres en avenida Primero de Mayo entre carrera 50 y 51 en Bogotá

Foto: Empresa Metro de Bogotá.

Desde el lunes 19 de enero hasta finales del mes de marzo de 2026, hay nuevos cierres viales en la avenida Primero de Mayo con carrera 50 y 51 en el occidente Bogotá, para dar paso a la construcción del viaducto y la Estación 8 de la Línea 1 del Metro. ¡Conoce los detalles y planifica tus recorridos!

Con el fin de continuar con las actividades de montaje y desmontaje del puente andamio para la construcción de la superestructura de la Estación 8 del proyecto de la Línea 1 del Metro de Bogotá (L1MB), en cumplimiento del Contrato EMB-163-2019, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el cierre total de calzada norte, sentido oriente occidente de la avenida Primero de Mayo entre avenida entre carrera 50 y carrera 51. (Ver Mapa 1).

Mapa 1. Zona de obra.

Estas actividades se ejecutarán entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m., desde el lunes 19 de enero de 2026 y por un periodo aproximado de dos meses.

Plan de Manejo de Tránsito (PMT)

Con el fin de facilitar la ejecución de las actividades de obra y garantizarles la seguridad a todos los usuarios de la vía, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el siguiente PMT:

Tránsito de vehículos particulares, vehículos de carga y transporte público Los usuarios que circulen en sentido oriente – occidente por la avenida Primero de Mayo, deberán tomar la avenida carrera 50 al sur, calle 33 sur al occidente, carrera 51D al norte, por donde se empalman a su recorrido habitual. (Ver Mapa 2). Mapa 2. Desvío vehículos vehiculares.

Manejo de Paraderos SITP Los paraderos que actualmente operan en el tramo vial afectado y que se identifican con número 206A08 y 206B08, se suspenderán durante los cierres a realizar, por tanto, los usuarios deberán utilizar los paraderos con número 113A08 y 113B08 ubicados en la avenida Primero de Mayo entre carrera 51D y carrera 51F. (Ver Mapa 3). Mapa 3. Ubicación de paraderos en el corredor.

Tránsito peatonal

Los andenes y la infraestructura existente para peatones no tendrán ningún tipo de afectación; por este motivo, podrán circular normalmente por infraestructura destinada para ellos.

Recomendaciones